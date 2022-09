Search for: Search Button

The Economy of Francesco, incontro aperto al pubblico sul programma

Il Comitato organizzatore di The Economy of Francesco e il Comune di Assisi invitano la cittadinanza, i rappresentanti delle associazioni, i dirigenti scolastici, il mondo del volontariato e tutte le cittadine e i cittadini a un incontro pubblico che si terrà domani, 13 settembre alle ore 17,30 nella sala della Conciliazione del palazzo municipale per presentare l’evento che si svolgerà nei giorni 22-23-24 settembre 2022.

Il grande evento internazionale voluto da Papa Francesco vedrà l’arrivo da tutto il mondo di mille giovani che vivranno in città per poi sabato 24 incontrare il Papa presso il teatro Lyrick e insieme gettare le basi per una nuova economia che metta al centro le persone e l’ambiente.

Papa Francesco ha scelto Assisi come laboratorio per nuove soluzioni di economia sostenibile ed ecologia integrale.

Come cittadini di Assisi – sostiene l’amministrazione in una nota – accoglieremo questi giovani da tutto il mondo e sarà per noi importante conoscere il loro lavoro e mostrare la città coerente e impegnata per i medesimi obiettivi e valori. Sperando quindi nella vostra più ampia partecipazione all’incontro pubblico, siamo fin da ora grati per lo spirito di accoglienza che insieme sapremo garantire ai giovani nei giorni di Economy of Francesco.