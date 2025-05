Torchiagina rinasce con i progetti del centrosinistra

Stoppini incontra i cittadini, elenca risultati e piani

Valter Stoppini, candidato sindaco di Assisi, ha incontrato i cittadini di Torchiagina per illustrare gli interventi già realizzati nella frazione e le future azioni programmate. L’iniziativa, svoltasi presso la sede della Pro Loco, ha registrato un’ampia partecipazione, diventando occasione di confronto sul lavoro svolto dall’attuale amministrazione di centrosinistra.

Tra gli interventi conclusi, spicca la riqualificazione della sede della Pro Loco, rinnovata con un investimento di 270.000 euro. L’edificio è tornato a essere un punto vitale per l’attività culturale e sociale del paese, rafforzando il senso di comunità.

Al centro dell’azione amministrativa anche la scuola dell’infanzia “Sbrillo Siena”, dove sono stati eseguiti interventi di manutenzione interna per 28.825 euro, con l’obiettivo di garantire ambienti più sicuri e funzionali per i bambini. “Investire nei più piccoli – ha dichiarato Stoppini – significa costruire il domani della nostra comunità”.

Rilevanti anche i lavori sul verde pubblico: due aree, una nei pressi della scuola materna e l’altra in via Don Luigi Ridolfi, sono state completamente risistemate con giochi nuovi e sistemi di drenaggio, grazie a un investimento complessivo di 50.000 euro.

Sulla viabilità, la frazione ha beneficiato di opere per oltre 55.000 euro su tre assi stradali: via Dante Siena (34.000 euro), via Rocco Rossi (10.561 euro) e via Mario Sbrillo (11.000 euro). Inoltre, sono stati costruiti circa 1 km di nuovi marciapiedi con interramento delle linee ENEL, per una spesa di 120.000 euro.

Notevoli anche i miglioramenti all’illuminazione pubblica: 147 punti luce sono stati ammodernati a Torchiagina, inseriti in un piano più ampio che ha coinvolto 8.000 punti su tutto il territorio comunale. A questi si aggiungono nuove linee installate in via Dante Siena, via Malatesta e nei giardini di via Don Luigi Ridolfi, per un totale di oltre 39.000 euro.

Infine, il Comune ha proposto a Umbria Acque due opere strategiche: l’estensione della rete idrica in via Canini e di quella fognaria in via Malatesta e via Dante. Per Stoppini, Torchiagina rappresenta ora un esempio concreto di trasformazione amministrativa.