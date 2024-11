UNTO 2024: Premio Falchetti Assegnato tra Pace e Natura

Assegnato il 1° novembre ad Assisi il “Premio Falchetti” 2024, un riconoscimento nato nell’ambito di UNTO per onorare la memoria di Federico Falchetti, giovane assisano e responsabile Coldiretti, molto impegnato nella cura dell’ambiente e scomparso prematuramente dodici anni fa. L’iniziativa, rivolta a studenti e aziende agricole della zona, mira a sensibilizzare i giovani alla cura di se stessi, degli altri, e dell’ambiente.

Quest’anno il concorso ha visto oltre 70 partecipanti, che hanno affrontato tre temi: la cura del territorio, di se stessi e degli altri; il mondo che vorrei; e i luoghi del cuore. I vincitori, selezionati da una giuria di esperti e premiati nel corso di una cerimonia in Sala della Conciliazione, sono stati gli studenti Aurora Gaidoba, Elena Buono e Serafino Borgioni.

Aurora Gaidoba, proveniente dall’Ucraina e frequentante la scuola secondaria di primo grado “G. Alessi”, ha vinto nella sezione “Racconti” con un testo sul tema della pace. Elena Buono, studentessa della scuola secondaria di primo grado “Frate Francesco”, ha trionfato nella sezione “Disegno” con un’opera dedicata a un momento difficile della sua vita, che ha saputo superare. Serafino Borgioni, studente della scuola secondaria di primo grado “Convitto Nazionale”, si è distinto nella sezione “Multimediale” con un video sugli alberi e la loro importanza per il futuro del pianeta. Per le aziende agricole, il premio è andato a “La Montagnola di Assisi”, riconosciuta per l’attenzione all’ambiente e al rispetto della natura.

Intanto, proseguono gli appuntamenti di UNTO (Unesco, Natura, Territorio, Olio) con numerosi eventi nel weekend di Ognissanti. Le attività includono visite guidate al patrimonio Unesco, degustazioni con esperti del settore, convegni, mostre, trekking, passeggiate culturali, concerti e laboratori per bambini. Inoltre, i visitatori possono usufruire di visite gratuite ai frantoi, per assistere dal vivo alla spremitura e degustare l’olio nuovo su bruschetta.

La mostra mercato, dedicata all’olio extravergine e ad altri prodotti tipici dell’Umbria, sta attirando numerosi turisti ad Assisi. L’esposizione, con oltre venti operatori in una tendostruttura di 350 metri quadrati e organizzata in collaborazione con CIA, Coldiretti e Confagricoltura, è aperta fino al 3 novembre, dalle ore 10 alle 19 con ingresso libero. Durante l’esposizione, diversi eventi culturali collaterali gratuiti sono organizzati dal Comune in collaborazione con realtà associative locali. Il programma completo è disponibile su www.untoassisi.it.

Questa edizione di UNTO continua a celebrare l’eccellenza dell’olio extravergine di oliva e altre specialità del territorio, promuovendo la cultura della cura di sé e dell’ambiente tra i giovani e la comunità. L’evento non solo offre un’opportunità per apprezzare i prodotti locali, ma anche per riflettere sull’importanza della sostenibilità e del rispetto della natura, temi cari alla memoria di Federico Falchetti e centrali nella missione dell’iniziativa.