Pastore svizzero bianco “Iron” è Campione del Mondo ai World Dog Show 2023

Iron, un pastore svizzero bianco, è diventato campione del mondo ai World Dog Show 2023 che si sono svolti dal 24 al 27 agosto nella città svizzera, Ginevra. Con grande gioia i proprietari di Assisi, Giovanni Numerini e Sabrina Ciani, comunicano la vittoria del loro bellissimo cane.

L’evento, che si è svolto dal 24 al 27 agosto, ha attirato partecipanti da ogni angolo del globo. Organizzato sotto l’egida della Federation Cynologique Internationale, l’esposizione è un vero e proprio trionfo per il mondo dei cani, mettendo in luce la bellezza, la grazia e l’eleganza di molte razze diverse.

Grazie alla sua straordinaria performance, Iron ha guadagnato non solo un riconoscimento personale, ma ha anche portato gloria alla sua città di origine, Assisi.

Iron è nato il 19 dicembre 2020 a San Giustino (PG) presso l’allevamento amatoriale riconosciuto ENCI FCI “Umbrian Roses” della Dott.ssa Glenda Alberti da mamma Amazzonia Fire Flower conosciuta come Freya e papà J’Royal Zuni Special Boy conosciuto come Royal, entrambi cani nati e cresciuti in Italia.

Chiamato Crimson King in onore del nonno Crimson Star come buon auspicio anche se in casa viene chiamato Iron. Ora Iron vive ad Assisi a casa della sua proprietaria Sabrina Ciani. Si distingue fin da subito per la sua bellezza e bravura e in poco tempo diventa, prima Giovane Campione Italiano, poi Campione Sloveno, Campione Italiano e Riproduttore selezionato avendo superato brillantemente anche il Test Caratteriale richiesto per la razza, oltre che avendo perfetti esami di salute. Ma la dimostrazione finale di quanto sia un cane speciale, un “predestinato”, la dà al Mondiale Canino di Ginevra di quest’anno diventando il primo Pastore Svizzero Italiano della Storia a vincere alla Mondiale il migliore di razza e venendo proclamato Campione del Mondo! Tra l’altro in svizzera madre patria della razza. L’eccellenza Umbra sul tetto del mondo! Un ringraziamento speciale va all’handler Alessio Mocchi, che con professionalità e passione ha permesso di raggiungere questo grande obiettivo in solo due anni di lavoro.