A Cena con i Rioni continua il 23 agosto nel centro angelano

Dopo il successo della prima “A Cena con i Rioni” svoltasi in Via Patrono d’Italia i rioni de J’Angeli 800, accogliendo l’invito di alcune attività ristorative, pizzerie e piadinerie del centro angelano, si ritroveranno per la seconda “A Cena con i Rioni “prevista per domenica 23 agosto. Un percorso enogastronomico nel centro angelano dal cibo tipico, alla buona carne, ai salumi di Norcia, alla buona pizza e buona piadina il tutto a prezzi vantaggiosi.

Un’iniziativa legata al Palio del Cupolone J’Angeli 800 e fortemente voluta dai tre rioni che animano la popolare festa: il Rione del Campo, il Rione Fornaci e il Rione Ponte Rosso che, assieme all’Ente Palio, vogliono mantenere vivo lo spirito di aggregazione che caratterizza la festa, volendo anche significare il proprio sostegno e vicinanza alle nostre attività al fine di favorire un rinnovato ottimismo.

Abbiamo condiviso tale progetto con il Sindaco di Assisi Stefania Proietti anche con il Patrocinio del Comune; con la Confcommercio di Assisi e Valfabbrica, per tramite del Presidente Vincenzo Di Santi, trovando la massima disponibilità all’iniziativa.