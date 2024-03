Corale Santa Cecilia: Concerti della Quaresima

In arrivo la musica del tempo pasquale, un tempo ricco e fecondo per tutti i gruppi corali,

che trovano in questo periodo dell’anno mirabili scritture, pagine ricche di musica di

grande impatto evocativo ed emotivo.

Un week end di musica per la Corale Santa Cecilia diretta dal maestro Simone Marcelli,

che si esibirà sabato 9 marzo alle ore 18.00 nella Chiesa di Sant’Ercolano a Perugia

nell’ambito della Rassegna “Cantare la Quaresima” ospiti de “I Madrigalisti di Perugia” e

domenica 10 marzo alle ore 18.30 alla Collegiata di San Lorenzo di Urbisaglia (MC)

all’interno della prima rassegna corale ospiti del coro “Equi-Voci”.

Il maestro Simone Marcelli ha messo a punto un programma molto intenso legato a

composizioni sacre del tempo quaresimale in un percorso che abbraccia vari stili, varie

epoche, vari luoghi e vari autori, ma avendo come filo conduttore la passione e la morte di

Gesù. Ascolteremo, quindi, Gesù pregare nell’orto degli ulivi attraverso il lituano Juozas

Naujalis autore di fine ottocento, per passare al tradimento di Giuda con il fiammingo e

rinascimentale Orlando Di Lasso. E poi ancora il contemporaneo Valentino Bucchi che

scrive su testi di Jacopone da Todi la condanna del Cristo e il dolore delle pie donne. Sono

contemporanei i suoni che accompagneranno due intensi Stabat Mater (Piero Caraba e

l’ungherese Zoltan Kodaly), mentre il momento della Crocefissione è affidato a compositori

molto lontani fra loro per epoca e nazionalità: l’ungherese romantico Frantz Listz, il ceco

Jan Zelenka compositore vissuto fra sei e settecento e mos. Domenico Bartolucci

indimenticato direttore del Coro della Cappella Sistina. La chiusura del concerto è una

magnifica composizione “The ground”, a tratti ad otto voci, del quarantaseienne

compositore norvegese Ola Gjeilo.

Un programma molto intenso e tutto da ascoltare, mentre i coristi stanno continuando il

loro percorso di studio e di ricerca, con le prove settimanali, sotto la guida del maestro

Simone Marcelli con la preparazione del repertorio per i prossimi concerti che si

svolgeranno dalla primavera in poi. Si inizia con la manifestazione “inCanto sulle vie di

Francesco” farà tappa a Nocera Umbra l’11 maggio insieme al Coro giovanile “Effetti

Sonori” di Foiano della Chiana.