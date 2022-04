Dice di aver dimenticato il green pass in macchina, ma fugge dai controlli

Un uomo è stato sanzionato dopo che, alla richiesta di esibizione del green pass, è scappato dal locale con la scusa di averlo dimenticato in macchina.

Fonte Ufficio Stampa

Comando Provinciale Carabinieri Perugia

L’uomo, residente ad Assisi, si trovava all’interno di un bar e durante il controllo dei militari, non ha esibito il green pass perché non lo aveva con sé, ma in macchina. Con la scusa di andarlo a prendere, si è però allontanato dal luogo. I Carabinieri sono risaliti alla sua identità e lo hanno sanzionato per mancata esibizione del green pass, come disposto dalla normativa anticovid. Sorte simile è toccata, sempre ad Assisi, ad una titolare di un esercizio commerciale, che è stata sanzionata per aver somministrato alimenti e bevande a una cliente senza richiedere il green pass.

Continuano, poi, i controlli dei Carabinieri. Solo negli ultimi 7 giorni sono stati controllati 264 autoveicoli e 354 persone.

Tra questi, i militari del Nucleo Radiomobile hanno multato un giovane umbro che ha effettuato un pericolo sorpasso all’altezza di un incrocio, senza accorgersi della presenza poco dopo della pattuglia. Oltre al verbale gli è stata anche ritirata la patente.