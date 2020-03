Emergenza Coronavirus, sono 20 i casi positivi ad Assisi

Sono saliti a 20 i casi positivi sul territorio di Assisi. E’ questo l’aggiornamento che fa il sindaco Stefania Proietti dopo aver ricevuto le comunicazioni ufficiali da parte dell’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1.

Quattro di queste persone si trovano ricoverate in ospedale, le altre sono in isolamento domiciliare.

A tutti i concittadini colpiti dal Covid-19 e ai loro familiari vanno il pensiero e la vicinanza dell’amministrazione comunale.

Il sindaco, in qualità di responsabile del COC (Centro operativo comunale) aperto presso gli uffici di Santa Maria degli Angeli, continua a seguire e monitorare la situazione. E anche in quest’occasione il sindaco vuole ribadire l’invito a tutti i cittadini a rimanere a casa in osservanza delle misure restrittive disposte a livello governativo:

“Soltanto non uscendo di casa possiamo arginare la diffusione del coronavirus. In questo momento di emergenza dobbiamo essere tutti responsabili e stare vicino a chi soffre. Come amministrazione non lasciamo indietro nessuno, ci sforziamo di raccogliere le istanze e i bisogni delle persone più fragili. Un sentimento di vicinanza va a coloro che sono in prima linea, dagli operatori sanitari alle forze dell’ordine, in questa situazione delicata e difficile”.