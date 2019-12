Fiamme in un cavo Enel in via del Comune Vecchio, allarme rientrato

Piccoli scoppi con fiamme ed subito panico. Un cavo dell’elettricità, nella prima mattinata di domenica, in via del Comune Vecchio ad Assisi ha cominciato a perdere scintille. A dare l’allarme ai vigili del fuoco sono stati alcuni passanti. I pompieri hanno, a loro volta, dato l’allarme ai tecnici dell’Enel che sono arrivati sul posto per riparare e sostituire cavo danneggiato dalle scintille. Per fare questo è stato necessario togliere l’elettricità nella zona per alcune ore. L’allarme è rientrato. Una cosa simile era accaduta diversi anni fa a Bastia Umbra in una “cassettina” attaccata al muro del Monastero delle Benedettine.