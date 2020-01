Manifesto Assisi, come cambia la viabilità venerdì 24 gennaio

In occasione dell’evento “Un’economia a misura di uomo contro la crisi climatica- Manifesto di Assisi” in programma venerdì 24 gennaio presso il Sacro Convento di Assisi, a cui parteciperanno tra gli altri il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, si rende necessaria una diversa regolamentazione della circolazione nel centro storico di Assisi. La manifestazione, che comporta una complessità organizzativa, richiede l’adozione di misure particolari in ordine alla viabilità. Infatti con ordinanza è stato deciso il seguente provvedimento:

ASSISI – CENTRO STORICO

Divieto di sosta – zona rimozione dalle 20 del 23/01/2020 sino al termine della manifestazione del 24/01/2020 per tutti i veicoli, eccetto i mezzi autorizzati per la manifestazione, sulle seguenti vie e piazze: Piazzetta Bonghi, Via Frate Elia, Piaggia San Pietro, Borgo San Pietro, Piazza San Pietro, Piazza inferiore San Francesco, Largo Gregorio IX, Via San Francesco (tratto da intersezione Via Merry del Val al civico n.13a), Via Padre Domenico Stella, Via Giorgetti, Via Merry del Val, Via Marconi, ogni altra strada interessata dal transito dei cortei, o comunque in ogni altra strada che all’occorrenza individuerà il Comando di polizia locale;

Divieto di circolazione dalle 9 del 24/01/2020 sino al termine delle manifestazioni per tutti i veicoli, eccetto i mezzi autorizzati per la manifestazione, sulle seguenti vie e piazze: Via Frate Elia, Piazza Inferiore San Francesco, Largo Gregorio IX, Via Merry del Val, Piazzetta Bonghi, Via San Francesco, ogni altra strada interessata dal transito dei cortei e ogni altra strada che all’occorrenza individuerà il Comando di polizia locale. Sarà consentito secondo le esigenze il transito dei mezzi di carico scarico merci sino alle 10 e dei residenti autorizzati in Via Merry del Val, Piaggia San Pietro, Via San Francesco, sino alle 13;

Divieto di circolazione dalle 13 del 24/01/2020 sino al termine delle manifestazioni per tutti i veicoli, eccetto i mezzi autorizzati per la manifestazione, sulle seguenti vie e piazze: Via Marconi, Piaggia San Pietro, Via Sant’Apollinare, e ogni altra strada interessata dal transito dei cortei.

Senso unico di circolazione durante il passaggio dei cortei in via Sant’Apollinare, direzione Piazza Vescovado.

ASSISI – ZONA ESTERNA CENTRO STORICO

Divieto di sosta – zona rimozione dalle 20 del 23 gennaio fino al termine della manifestazione del 24 per tutti i veicoli sulle seguenti vie e piazze e sugli slarghi laterali alla carreggiata: Porta San Giacomo, Via Ponte dei Galli, Via Degli Episcopi, Parcheggio San Giacomo (eccetto giornalisti accreditati per l’evento), Via Maratona (strada e piazze), Via Patrono D’Italia da Via Maratona a Via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari; Via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari.

Sospensione della circolazione durante il passaggio dei cortei e comunque secondo le esigenze della circolazione valutate dalla polizia locale, sulle seguenti vie e piazze: Via Maratona, Via Patrono D’Italia da Via Carducci a Via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari; Via Manzoni (tratto da Via Patrono alla rotonda di Via Borsi) Via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, Via di Valecchie (tratto da Via Francesca a via Giovanna di Savoia regina dei Bulgari).

Il Comando di polizia locale è autorizzato a prendere ogni altro ed eventuale diverso provvedimento sulla viabilità che dovesse risultare utile od opportuno per il pacifico svolgimento dell’evento.