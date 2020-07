Muore a Santa Maria maestro di danza, mentre insegnava

George Bodnarciuc, 65 anni, residente a Pietrasanta ma di origine romene, nel primo pomeriggio di ieri stava insegnando danza classica in una struttura di Santa Maria degli Angeli, quando è stato stroncato un arresto cardiocircolatorio. I primi soccorritori sul posto hanno tentato di salvarlo. Il personale sanitario con l’ambulanza proveniente dall’ospedale di Assisi che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso del ballerino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi al seguito del tenente colonnello Marco Vetrulli e il medico legale, la dottoressa Marta Bianchi. La morte è da attribuirsi a un arresto cardiocircolatorio, un decesso per cause naturali.