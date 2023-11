Natale ad Assisi: celebrando gli 800 anni del Primo Presepe nella Storia

Assisi sta per vivere un Natale straordinario, ricco di significato e tradizione, dedicato al ricordo degli 800 anni del primo presepe nella storia, ideato e realizzato da San Francesco a Greccio nel 1223. Il Comune di Assisi, in collaborazione con i frati del Sacro Convento e della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, ha messo in piedi un programma natalizio eccezionale, progettato per coinvolgere la comunità locale e i visitatori in una celebrazione unica.

Il periodo festivo, che si estenderà dal 1° dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, trasformerà la città serafica in un palcoscenico di luci, suoni e tradizioni legate alla figura di San Francesco e al suo straordinario gesto di creare il primo presepe. Le celebrazioni inizieranno con l’illuminazione suggestiva del centro storico e delle frazioni di Assisi, utilizzando luci a basso impatto energetico per sottolineare l’importanza della sostenibilità ambientale.

Il tema centrale di quest’anno ruoterà attorno agli 800 anni del presepe di Greccio, e la città si animerà di eventi culturali, sociali e spirituali che rifletteranno la profonda connessione di Assisi con la storia francescana. La storia del presepe di Greccio sarà raccontata attraverso proiezioni scenografiche e architetturali sulle facciate di chiese e monumenti, ispirate ai testi francescani e progettate per ricreare l’atmosfera della valle reatina ai tempi di San Francesco.

Una delle novità più attese è il Capodanno in piazza con Radio Subasio, la radio ufficiale dell’evento. Gli Outside Band e i conduttori Ignazio Failla e Davide Berton animeranno la piazza di Assisi con uno spettacolo live e collegamenti in diretta, creando un’atmosfera festosa per salutare il nuovo anno.

Il programma prevede una serie di presepi diffusi in angoli caratteristici della città, così come presepi speciali, tra cui quello con la sabbia di Jesolo di fronte alla Basilica inferiore di San Francesco. Altri punti salienti includono un presepe a grandezza naturale sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli, la mostra internazionale di “Presepi dal mondo” e i tradizionali presepi viventi nelle frazioni del territorio assisano.

Gli alberi di Natale avranno anche un significato speciale, con grandi “Alberi di alberi” composti da 80 abeti ciascuno, che verranno piantumati come segno di attenzione all’ambiente al termine delle festività. Mercatini di Natale, concerti, visite guidate, escursioni e trekking invernale sul Monte Subasio arricchiranno ulteriormente l’offerta festiva.

Il Natale ad Assisi si conclude con il 6 gennaio, con la calata delle Befane in diversi luoghi della città, portando gioia e dolciumi per i bambini. Una serie di eventi musicali e culturali, inclusi un concerto gospel con il “Virginia State Gospel Choir” e uno spettacolo di musica e danza con Samuel Peron e Veera Kinnunen, aggiungono ulteriore vivacità alle celebrazioni.

L’intera manifestazione mira a offrire a residenti e visitatori un’esperienza unica, combinando bellezza, cultura, natura, aggregazione e spiritualità. Con iniziative che abbracciano l’ambiente, la comunità e il patrimonio spirituale di Assisi, il Natale 2023 si prospetta come un momento indimenticabile di condivisione e celebrazione.

