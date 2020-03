Neve ad Assisi e Santa Maria degli Angeli, Basilica imbiancata

Nevicate ad Assisi e Santa Maria degli Angeli. Il prato della basilica di San Francesco tutto imbiancato e padre Enzo che dà il buongiorno pregando. Fa un video mentre nevica e dice: “Qui sta continuando a nevicare, ormai da stamattina, speriamo che questa neve non crei disagio. La città di Assisi sta abbastanza bene, ci sono circa dieci casi di coronavirus. La nostra comunità sta sta bene, prega per voi, prega con voi. Una città che questa mattina si è svegliata innevata, c’è un silenzio, spero che questo non crei disagio. Il prato davanti la basilica è un manto bianco. Facciamo risuonare quella bellissima domanda del vangelo di oggi di Gesù: ‘Vuoi guarire?’ ‘Certo signore che vogliamo guarire’. Una domanda che non è banale anche se apparentemente potrebbe sembrare tale: ‘Ma come signore non sai che abbiamo le nostre ferite, certo che vogliamo guarire’. Ci dice il senso profondo di un Gesù che ci vuole coinvolgere nella relazione con lui. La prima guarigione dipende anche dal nostro sì forte a lui” – ha concluso Padre Enzo.