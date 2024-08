Padre Enzo Fortunato in Cammino di RAI3 esplora l’Umbria [VIDEO]

Padre Enzo Fortunato in Cammino di RAI3 esplora l’Umbria

In Cammino di RAI3 – Il programma televisivo “In Cammino”, trasmesso su RAI3, ha recentemente fatto tappa in Umbria. Condotto da padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini, il programma è stato scritto da Paola Miletich e diretto da Marco Capasso. La seconda puntata, prevista per lunedì 12 agosto alle 15.10, porterà gli spettatori in un viaggio tra arte e natura, esplorando le città di Perugia, Assisi e Spello.

Il viaggio inizia a Perugia, dove il direttore della Galleria Nazionale Umbra, Costantino d’Orazio, guiderà gli spettatori attraverso una selezione di opere d’arte. Tra queste, i capolavori del Perugino e le opere del Maestro di San Francesco, un artista di grande importanza e mistero del Duecento. La visita a Perugia offre un’opportunità unica per immergersi nella storia e nell’arte della regione.

Dopo Perugia, il programma si sposta a Assisi, una città conosciuta per la sua profonda connessione con San Francesco. Qui, gli spettatori seguiranno le tracce del Santo, esplorando i luoghi legati alla sua vita e alle sue opere. Assisi è una città ricca di storia e spiritualità, e la visita promette di essere un’esperienza toccante per tutti.

La tappa finale del viaggio è Spello, situata ai piedi del Monte Subasio. Spello è famosa per le sue tracce dell’antica Roma e per gli affreschi del Pinturicchio, un artista rinomato del Rinascimento. Inoltre, la città è nota per l’antico rito dell’Infiorata, una tradizione che vede le strade del paese decorate con splendidi tappeti di fiori. La visita a Spello offre un’affascinante combinazione di storia, arte e tradizione.

“In Cammino” è un programma che unisce elementi di storia, arte e spiritualità, offrendo agli spettatori un’esperienza unica e coinvolgente. La seconda puntata, in onda lunedì 12 agosto, promette di essere un viaggio dell’anima, portando gli spettatori alla scoperta delle meraviglie dell’Umbria. Con la guida di padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini, il programma offre un’opportunità unica per esplorare una delle regioni più affascinanti d’Italia.