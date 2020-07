Terza commissione e lavori task force politico-tecnica disposta dal Comune

seguito del primo incontro di aggiornamento riguardante il tema legato alla riapertura delle scuole a settembre, come membri della terza commissione, non possiamo che dirci soddisfatti sotto numerosi punti di vista.

In primis il metodo applicato si sta rivelando assolutamente ben strutturato, adeguato, per mettere la commissione a conoscenza e in grado di fare monitoraggio dei rapidi e repentini sviluppi di una questione che, ora come non mai, si trova al primo posto nell’agenda della giunta.

Importante sottolineare come, nonostante il momento estremamente delicato che vede le casse comunali in forte sofferenza a causa delle pesanti ripercussioni della crisidovuta al COVID 19,l’aver attivatola procedura per un finanziamento di 700 mila euro rappresenti un successo, soprattutto perché questi fondi permetteranno di realizzare dei progetti già in cantiere dall’anno scorso e che rischiavano di non poter vedere la luce. Già la prossima settimana sarà approvato il primo stralcio del progetto esecutivo. Tre fondamentali aree di parcheggio a servizio dei poli scolastici di Petrignano, Palazzo e Rivotorto,quindi oggi in massima priorità, che consentiranno un accesso più fluido e soprattutto permetteranno di garantire la prevenzione di assembramenti sia di persone che di auto.

Altrettanto importanti saranno gli interventi di adeguamento degli spazi interni che, grazie al minuzioso lavoro dei tecnici comunali supportati dai dirigenti scolastici, siamo riusciti ad individuare e a stimare. Entro la fine del mese di luglio inizieranno i lavori grazie all’approvazione dei progetti finanziati, con stanziamento governativo, la prossima settimana. Oltre ai fondi ricevuti dallo Stato tramite il decreto rilancio, siamo certi che il Sindaco Proietti e l’assessore Pettirossi, con il supporto della task force tecnica, saranno in grado di reperire quelle ulteriori risorse per coprire il totale delle spese necessarie.

Il tempo è poco e la situazione che stiamo vivendo porta quotidianamente all’ordine del giorno tematiche delicate e importanti. La scuola ne è l’esempio più lampante e questa amministrazione sta dimostrando come la programmazione e l’organizzazione non può che portare risultati. Ci teniamo quindi a ringraziare il Sindaco Stefania Proietti, l’assessore all’edilizia e politiche scolastiche Simone Pettirossi, oltre ovviamente a tutti i dipendenti comunali che, insieme ai dirigenti scolastici, stanno lavorando alacremente per garantire un inizio di anno scolastico, a settembre, in totale sicurezza a tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole assisane.

Nel ribadire l’importanza dell’azione svolta dalla commissione, che dalla relazione periodica dello stato dell’arte può monitorare o esprimere indirizzi sulle soluzioni adottate, si auspica una più nutrita partecipazione di tutti i suoi membri.

Francesca Corazzi, Presidente della III Commissione Carlo Migliosi, Vice Presidente della III Commissione Paolo Lupattelli, membro della III Commissione