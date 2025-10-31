Assisi celebra la nuova canzone d’autore con ProSceniUm

Al Teatro Lyrick nove finalisti e ospiti d’eccezione l’8 novembre

Il Festival della canzone d’autore ProSceniUm 2025 accenderà i riflettori sabato 8 novembre, alle 21.15, sul palco del Teatro Lyrick di Assisi, per una serata dedicata alla scoperta dei nuovi talenti della musica italiana. La settima edizione della rassegna, che porta anche il nome del Memorial Cristian Parisi, vedrà esibirsi nove finalisti selezionati tra 210 partecipanti provenienti da tutta Italia. Tra loro anche la ternana Valeria Farinacci, in gara con il brano Dopo cena.

Completano la rosa dei finalisti Tommaso Mauri con Gin a Capodanno, Pasquale Raia con Cosa siamo per davvero, Valentina Indelicato con Bluette, Davide Caprari con Perfetto sarto, Davide Cascini con Domani sarà diverso, Davide De Luca con Elettricità, Valentina Tioli con Verde e Luigi Bevilacqua, in arte Maredè, con Taxy a Paris. Tutti si esibiranno dal vivo, accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Paolo Ciacci, confermando il valore artigianale della musica suonata e interpretata senza basi preregistrate.

A condurre la serata tornerà la coppia Rudy Zerbi e Loredana Torresi, già apprezzata nella scorsa edizione per ritmo e simpatia. Tra gli ospiti speciali spiccano Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino e vincitore del premio Sorella Musica, la cantante Silvia Mezzanotte, già voce dei Matia Bazar, e Kelly Joyce, interprete della celebre Vivre la Vie, tornata alla ribalta televisiva con Tale e Quale Show.

La giuria di qualità sarà guidata da Peppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra del Festival di Sanremo, affiancato da Marino Bartoletti, Alessandro Bracci, Emilio Munda, Piero Romitelli, Francesco Morettini, Ignazio Failla e padre Alessandro Giacomo Brustenghi. Saranno loro a decretare il vincitore dell’edizione 2025, in un confronto che unisce esperienze artistiche, giornalistiche e spirituali.

Come da tradizione, l’iniziativa — promossa dall’Associazione Culturale ProSceniUm – Progetto Scenico Umbro — sosterrà una causa benefica. Quest’anno il ricavato sarà devoluto alla odv “Con Noi”, organizzazione di volontariato per le cure palliative con sede ad Assisi, che dal 1994 garantisce assistenza domiciliare ai malati inguaribili e supporto alle loro famiglie. Durante la serata sarà possibile contribuire alla raccolta fondi presso i punti dedicati del Teatro o tramite donazione sul conto dell’associazione.

L’evento, patrocinato da Regione Umbria, Assemblea legislativa, Provincia di Perugia, Città di Assisi e Siae, è sostenuto da Nuovo Maie, Cna Umbria, Camera di Commercio dell’Umbria e Fondazione Perugia. Partner ufficiale sarà Radio Subasio, che seguirà la manifestazione anche in diretta.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.prosceniumfestival.it e sui canali social del festival.