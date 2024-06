CambioFestival 2024: Il Ritorno del Mag Trio al Lavandeto di Assisi

Cambio Festival 2024: Il Ritorno del Mag Trio al Lavandeto di Assisi

Cambio Festival 2024 ha il piacere di annunciare un evento molto atteso: il ritorno del Mag Trio, guidato da Giuseppe Magagnino, al Lavandeto di Assisi. Questo evento avrà luogo il 28 giugno alle 20.30.

La musica di Giuseppe Magagnino, espressa attraverso il suo trio, è un’interpretazione unica della tradizione jazz afroamericana. Questa tradizione viene arricchita con arrangiamenti tipici del jazz nord europeo e con una forte componente melodica, che è una caratteristica distintiva della grande musica italiana.

Magagnino, diplomato in pianoforte classico al conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, ha successivamente conseguito la laurea in Musica jazz presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari. Ha studiato con maestri del calibro di Pier Narciso Masi per la musica classica e Stefano Bollani per il Jazz. Dal 2009, collabora con il violinista Alessandro Quarta, accompagnando artisti di fama internazionale come Sarah Jane Morris, Stefano di Battista, Ornella Vanoni e Toquinho, Dee Dee Bridgewater, Mike Stern, James Taylor Quartet ed Amii Stewart.

Nel 2021, Magagnino ha pubblicato il suo primo disco da solista, “My Inner Child”, con la formazione “Mag Trio”. Nel 2023, ha pubblicato “After the Rain”, un nuovo disco in cui, accompagnato da Luca Alemanno al contrabbasso e Vladimir Kostadinovic alla batteria, prosegue la sua ricerca espressiva in piano trio e piano solo. In due tracce del disco, sperimenta l’arrangiamento d’orchestra d’archi curato da Alessandro Quarta.

Il concerto vedrà Giuseppe Magagnino al pianoforte, Giampaolo Laurentaci al contrabbasso e Dario Riccardo alla batteria. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Il Lavandeto di Assisi, situato in via dei Laghetti, 15, 06081 Castelnuovo di Assisi (PG). L’evento inizierà alle 20.30. L’ingresso costa 15 € (5€ per gli under 18) e i biglietti sono disponibili su Ticket Italia. Non perdete questa straordinaria esperienza musicale!