Dal 13 luglio partono le riprese della fiction “Che Dio ci aiuti 6”

Nelle scorse settimane si sono tenuti i casting per le comparse e in tantissimi si sono presentati per cullare il sogno di essere scelti e quindi apparire nella trasmissione televisiva in onda su RaiUno.

e riprese della fiction “Che Dio ci aiuti”, sesta stagione, cominciano lunedì prossimo, 13 luglio. Tra le conferme, c’è senza dubbio Elena Sofia Ricci che torna a prestare il suo volto per la protagonista della serie Suor Angela. E nel cast c’è anche Valeria Fabrizi, grande interprete di Suor Costanza. Da non dimenticare poi Francesca Chillemi, che nella sesta serie ‘accompagnerà’ la sua Azzurra lungo la strada di un cambiamento che ha avuto inizio alla fine della quinta. Confermata anche la presenza di Gianmarco Saurino, nella fiction Nico, la cui esistenza verrà sconvolta dal ritorno di un grande amore.

Tutta l’intera stagione della stagione sarà girata ad Assisi, da lunedì iniziano le prime tre settimane di riprese, poi la seconda tranche è prevista per ottobre, dopo la festa di San Francesco. Le prime location scelte per i set sono nel centro storico, da Piazza Chiesa Nuova – dove è stata allestita una struttura temporanea che sarà uno dei luoghi principali della serie – a via Arco dei Priori a San Rufino, da via Santa Maria delle Rose a via Jorgensen, da Piazza del Comune a Corso Mazzini, da Piazza San Francesco a Santa Margherita, da via Frate Elia al vicolo Sant’Andrea; altri ciak si svolgeranno a Santa Maria degli Angeli. Un set particolare è quello allestito all’interno dell’hotel Subasio, struttura simbolo della città che riapre le porte per ospitare la troupe di “Che Dio ci aiuti” dopo che è stato “liberato” da una gestione raggiunta da interdittive antimafie.

Per esigenze di ripresa la viabilità cittadina subirà delle leggere modifiche, precisamente in via Santa Maria delle Rose e Via Jorgensen ci sarà il divieto di circolazione e sosta dalle ore 6 alle 20 nei giorni 13 e 14 luglio; successivamente verranno comunicati ulteriori cambiamenti nelle altre zone della città.

“Saluto con estrema soddisfazione il ritorno della fiction “Che Dio ci aiuti” ad Assisi dove sarà ambientata tutta la sesta serie – ha affermato il sindaco Stefania Proietti – portando così Assisi su Rai Uno in prima serata per dieci puntate che andranno in onda nei primi mesi del 2021. La fiction prodotta da Lux Vide (stessa produzione di Don Matteo) è molto seguita dal pubblico, anche in questi giorni in cui va in onda in replica sta vincendo tutte le serate in termini di ascolti, rappresenta una grande occasione per ripartire dopo l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha messo in ginocchio il settore del turismo. Assisi è la città che da sola attrae il 25 per cento dei visitatori, deve tornare a vivere e a ospitare i turisti perché il nostro tessuto produttivo è legato all’accoglienza. Come amministrazione faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per creare le condizioni affinchè la nostra meravigliosa città sia conosciuta, scelta e frequentata. Oggi più di ieri c’è bisogno di una politica turistica incisiva per attrarre visitatori altrimenti gli effetti economici della pandemia saranno devastati, con aziende che chiuderanno e posti di lavoro che si perderanno. A tal proposito chiediamo alla cittadinanza di collaborare per la migliore riuscita delle riprese della fiction che rappresenta un grande veicolo di promozione della nostra città“.

Come annunciato, quindi, sono iniziate questa mattina le riprese della popolare fiction televisiva “Che Dio Ci aiuti 6” che andrà in onda su Rai Uno, produzione Lux Vide. Sul set, allestito lungo via Santa Maria delle Rose, vicolo Ripido e via Jorgensen, si è vista subito la protagonista della serie Elena Sofia Ricci (Suor Angela), altre scene sono state poi girate con l’altra suora, Valeria Fabrizi in arte Suor Costanza.

Nei prossimi giorni si vedranno anche gli altri attori, da Giammarco Saurino a Francesca Chillemi e da mercoledì il set si sposterà su Piazza della Chiesa Nova, via Arco dei priori, Piazza del Comune e Corso Giuseppe Mazzini.

L’intera serie della fiction, che già nella parte finale della precedente, era traslocata dalle Marche ad Assisi ora si girerà interamente nella città di San Francesco. Le riprese, iniziate oggi, dureranno fino al 1° agosto, poi ci sarà una seconda tranche prevista per fine ottobre.

Il sindaco Stefania Proietti ha voluto portare il saluto dell’amministrazione alla troupe della fiction e si è intrattenuto, tra un’azione e l’altra, con gli attori a cui ha espresso queste parole di ringraziamento: “La vostra presenza è di augurio e di speranza per la nostra città che deve al più presto riprendersi dopo l’emergenza sanitaria Covid-19”.

Sul sito www.comune.assisi.pg.it e sulla pagina facebook della Città di Assisi è possibile vedere un video dove Elena Sofia Ricci racconta “la gioia di essere ad Assisi, città straordinaria e meraviglia del mondo” e anche alcune immagini delle riprese.