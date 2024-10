Duca in mostra ad Assisi: “Luce ritrovata” al Nun Museum

Assisi ospita la mostra “Luce ritrovata”, dedicata all’artista perugino Duca, che si terrà dal 6 ottobre 2024 al 15 gennaio 2025. L’evento è aperto al pubblico con ingresso libero.

Duca, noto per il suo approccio realistico alla pittura, arriva per la prima volta al Nun Relais & Spa Museum con una personale che mette in luce la sua maestria nel genere della “still life”. Sotto il vero nome di Alvaro Breccolotti, l’artista ha conquistato una posizione di rilievo a livello internazionale, riuscendo a trasformare la sua arte in uno specchio di una sensibilità interiore in continua evoluzione.

La visione artistica di Duca

Il maestro spiega che non è semplice ridare vita a oggetti che il tempo ha consumato. Duca sottolinea come le sue “nature morte”, composte da frutta e fiori, vadano oltre la mera rappresentazione della transitorietà della vita. Per lui, queste opere sono simboli dell’indistruttibilità dei valori umani. Duca dichiara:

“Con la mia arte desidero catturare l’attenzione, sorprendere, sedurre e rendere visibile l’invisibile. Racconto storie e stati d’animo, conferendo un ruolo centrale a ciò che rappresento.”

Le riflessioni di Daroluci

Il critico d’arte Daroluci sottolinea l’importanza delle date come simboli rituali, affermando che oggi, in occasione della mostra “Duca ad Assisi”, si realizza un’armonia tra terra e cielo. Secondo lui, Assisi è un luogo in cui il senso di comunità si estende oltre le persone, abbracciando il creato con pari dignità.

Daroluci osserva:

“La mostra rappresenta un ponte nella storia, ottocento anni dopo il cammino di Francesco. L’arte di Duca trascende il figurativo, elevandosi in nuove dimensioni. Le forme vegetali delle sue opere superano la mera estetica, trasformandosi in un caleidoscopio di luce che trascende lo spazio e il tempo.”

Un cantiere di meraviglie

L’approccio artistico di Duca, secondo Daroluci, richiede tempo e contemplazione. L’opera di Duca invita a “sognare”, a dedicare tempo all’osservazione, opponendosi alla frenesia della modernità. La mostra diventa così un “cantiere di meraviglie”, in cui ogni opera diventa un viaggio poetico in risonanza con il messaggio di Francesco.

La narrazione artistica di Duca si fonde con il suo desiderio di rendere l’arte un’esperienza che vada oltre la vista immediata. La sua ricerca non è semplicemente quella di giungere a una meta, ma di muoversi verso di essa, di esplorare un processo continuo di scoperta e significato.

