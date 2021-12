Al Teatro Lyrick di Assisi il 26 dicembre va in scena il grande gospel

Il 26 dicembre alle 18.00 arriva sul palco del Teatro Lyrick di Assisi un appuntamento imperdibile che vedrà protagonista uno dei personaggi più carismatici e popolare di tutti i tempi, Pastor Ron e il suo Gospel Show.

Fonte Ufficio Stampa

Zona Franca

Pastor Ron Gospel Show ha fatto il suo debutto in Italia nel 2010 riscuotendo grandissimo successo di pubblico e critica. Lo spettacolo vede come protagonista l’esilarante Pastor Ronald Hubbard, una delle figure più note nel panorama gospel internazionale, che ha saputo incantare anche il pubblico italiano con la sua personalità strabordante. Insieme al suo gruppo si è esibito su prestigiosi palcoscenici, fra cui l’auditorium Parco della Musica di Roma, piazza Santissima Annunziata di Firenze, il Palasport di Mestre, al Toscana Gospel Festival, ammaliando ogni genere di pubblico.

In Italia Pastor Ron è divenuto ormai un personaggio famoso ed è molto amato. I suoi concerti, ma anche i suoi seminari di musica gospel, sono seguiti e apprezzati da numerosissimi fan. Da oltre otto anni è inoltre uno dei Docenti di punta di Gospel Connection, il più grande raduno italiano di musica gospel che ogni anno raduna migliaia di amatori.

Al Teatro Lyrick, accanto al Pastore, troveremo diversi artisti fra cantanti e band: voci potenti e vellutate in pieno stile black. In scena due ore di musica gospel top level in cui si inseriscono elementi di comicità e umorismo che trascineranno letteralmente lo spettatore in un vortice di sano divertimento.

Prevendite su circuito TicketItalia

La stagione teatrale del Teatro Lyrick è organizzata da Associazione Culturale Zona Franca, direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo del Comune della Città di Assisi.

Sito ufficiale www.teatrolyrick.com