Search for: Search Button

Torna l’Estate Angelana, a Santa Maria anche una cena sotto le stelle e molto altro

Finalmente, a forza di taglia, cuci, modifica, aggiungi, elimina (ed ancora non è finita) ha visto la luce nella sua stesura definitiva o quasi il calendario dell’ESTATE ANGELANA. Definitiva o quasi perché proprio ieri, quando ormai era già stato dato alle stampe, si è aggiunto un evento il giorno 27 luglio (sfilata selezione Miss Italia) ed un altro della compagnia degli “Intronati” con il suo spettacolo teatrale dialettale sta pensando di occupare l’unico spazio disponibile dei fine settimana estivi cioè il 21 agosto.

“E’ stato un notevole sforzo organizzativo – scrive il presidente della Pro Loco, Francesco Cavanna -, abbiamo lavorato alacremente e con il coinvolgimento di tutti ed in particolar modo dell’Amministrazione Comunale che ci supporta continuamente. Tra tutte le manifestazioni in programma ci sarà anche spazio per i festeggiamenti del nostro 60esimo compleanno dato che la nostra associazione è stata fondata nell’anno 1962; tale evento si aprirà con una “lectio magistalis” del presidente onorario Giovanni Zavarella (11/08), continuerà con la “cena sotto le stelle” (12/08) che, oltre al momento conviviale, vedrà il conferimento della carica di socio onorario ai fondatori e si concluderà il giorno 26/08 con il concerto della banda musicale di Rivotorto.

Le manifestazioni fin qui tenutesi hanno raccolto un grandissimo successo di pubblico, sia locale che di turisti, ed indiscutibili apprezzamenti e siamo certi che lo stesso succederà anche per tutti gli altri in calendario. Seguiteci per trascorrere del tempo in allegria, spensieratezza, divertimento ed anche momenti di arricchimento sociale e culturale”.