Francesca Totolo presenta “Inchiesta” sulle vite delle donne

Evento a Santa Maria degli Angeli con ospiti e testimonianze

Francesca Totolo – Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 20.30, Francesca Totolo presenterà il suo libro “Inchiesta – Le vite delle donne contano”, un evento che si terrà nella Sala Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, in Viale Patrono d’Italia.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Movimento Il Mondo al Contrario insieme al Team Vannacci, vedrà la partecipazione di Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, e della divulgatrice storica e editorialista Audrey D’Aguanno, che sarà anche moderatrice della serata.

Francesca Totolo

Interverranno inoltre Roberto Pierotti, soprannominato “Il Guerriero del Subasio” di Assisi, e Augusto Rossi del team “Marcello Pucci Boncambi” di Perugia. L’obiettivo è dare voce e rilievo alle storie femminili ancora troppo spesso ignorate, attraverso un confronto diretto con esperienze di vita e impegno sociale significativi. L’incontro rappresenta un’occasione di riflessione e consapevolezza sulla rilevanza di queste esistenze, valorizzando il racconto per stimolare attenzione e cambiamento.

Parteciperà anche Federica Rascelli.