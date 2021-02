Alessandro Luigi Mencarelli, laurea magistrale in matematica, 110 e lode

G

rande soddisfazione per l’angelano Alessandro Luigi Mencarelli che, giovedì 25 febbraio, ha conseguito la Laurea Magistrale in Matematica per l’Economia e la Finanza con la tesi “Optimal reinsurance and investment problem with delay for a stochastic factor model”, con l’esito di 110/110 con Lode.

«E’ stato un percorso estremamente impegnativo – ha detto il dottor Alessandro Luigi Mencarelli -, ma altrettanto stimolante che mi ha consentito di conseguire risultati importanti in un campo che mi ha sempre affascinato come quello della matematica applicata alla sfera economica».

Relatrice della tesi è stata la professoressa Alessandra Cretarola, che ha seguito il neo dottore durante l’elaborazione del progetto di tesi con molta disponibilità e dedizione.

«E’ stato un grande privilegio poter completare i miei studi – ha detto Mencarelli – e conserverò per sempre tutti i ricordi collegati a questa esperienza che ha contribuito ad arricchirmi, non solo sotto un profilo intellettuale, ma anche da un punto di vista umano e personale. Ringrazio con sincerità e con animo grato la mia famiglia e i miei amici più cari che mi sono stati così vicini in questi anni di studi e tutte le persone che nonostante il periodo di distanziamento, mi sono state virtualmente vicino facendomi giungere numerosissimi messaggi di affetto, profonda stima e congratulazioni. Non immaginavo – aggiunge infine – che potessero essere così tanti, ne sono rimasto profondamente commosso e ci tengo a ringraziare tutti! Finito un capitolo se ne apre un altro e farò tesoro di tutto ciò che ho imparato finora, cercando di affrontare le nuove sfide con la stessa determinazione e impegno di sempre. Grazie davvero».