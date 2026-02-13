Amore vulnerabile guida il nuovo singolo di Ludovica Pennazzi

Un brano intenso presentato nel giorno di San Valentino a Assisi

La cantautrice umbra Ludovica Pennazzi, conosciuta semplicemente come Ludovica, torna sulla scena musicale con il singolo “Ti chiedo scusa”, pubblicato da AlyStudio/Believe e diffuso strategicamente nel giorno dedicato agli innamorati. Il brano affronta con delicatezza e fermezza il tema della vulnerabilità, trasformando il gesto del chiedere scusa in un atto di coraggio emotivo, raro e prezioso nelle relazioni contemporanee.

Una canzone che mette al centro la responsabilità emotiva

Il nuovo lavoro nasce dalla collaborazione tra Ludovica e Daniele Piovani, mentre arrangiamenti, mix e mastering portano la firma di Alioscia Arioli. Le chitarre di Riccardo Storti aggiungono un’impronta calda e autentica, contribuendo a un sound che richiama il british-pop suonato, lontano dalle sovrastrutture digitali e vicino alla dimensione più umana della musica.

Il cuore del brano è un messaggio semplice ma potente: amare significa anche riconoscere i propri errori. Ludovica lo racconta con una scrittura diretta, che non indulge nel melodramma ma punta alla sincerità. La sua voce, morbida e intensa, accompagna un testo che invita a riflettere sul valore delle scuse come strumento di crescita, non come segno di debolezza. In un’epoca in cui l’orgoglio spesso prevale sulla comunicazione, il brano diventa un invito a recuperare la capacità di mettersi a nudo.

Un percorso artistico che si apre a nuove tappe

“Ti chiedo scusa” rappresenta anche l’inizio di un nuovo capitolo per l’artista di Assisi, che sta lavorando a un concept EP già in fase di produzione. Il progetto sarà accompagnato da appuntamenti dal vivo e contest dedicati alla presentazione dei suoi inediti, segnando un’evoluzione importante nel suo percorso musicale.

Ludovica, che ha sempre coltivato una forte passione per la scrittura, ha iniziato giovanissima a comporre testi e melodie. Dopo i primi studi di pianoforte e canto, ha dato vita al suo primo brano inedito in pochi mesi, aprendo una strada creativa che non si è più interrotta. Ha scritto un libro, ha continuato a comporre e ha trasformato ogni esperienza personale in materia narrativa, mantenendo uno stile fedele alla sua sensibilità e lontano dalle mode del momento.

Una poetica che unisce romanticismo e autenticità

Il cantautorato è la sua bussola artistica, una fonte costante di ispirazione che le permette di raccontare emozioni e frammenti di vita con un linguaggio intimo e riconoscibile. Si definisce una romantica, attenta ai dettagli e alle persone che incontra, capace di trasformare ogni vissuto in una storia da mettere su carta o in musica. Il 2025 ha segnato l’avvio di un nuovo progetto discografico sotto la guida artistica di Daniele Piovani, con la pubblicazione del singolo “Civico 1”, preludio al suo primo EP.

Con “Ti chiedo scusa”, Ludovica conferma la sua volontà di esplorare l’amore nelle sue sfumature più complesse, scegliendo la strada dell’autenticità e della vulnerabilità come chiave narrativa. Un brano che non cerca effetti speciali, ma punta dritto al cuore, ricordando che le scuse, quando sincere, possono diventare il gesto più potente di tutti.