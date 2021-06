Chiama o scrivi in redazione

InCanto sulle Vie di Francesco concerto Sagrato Basilica di Assisi

Dopo un anno di pausa a causa del covid, riprende domenica 20 giugno ad Assisi la manifestazione di “InCanto sulle Vie di Francesco” con un concerto speciale sul sagrato della Basilica Superiore di San Francesco.

L’iniziativa, giunta alla sua ottava edizione, prevede di percorrere a piedi un tratto di un antico percorso francescano facendo tappa, di tanto in tanto, in luoghi significativi in ognuno dei quali un Coro propone l’ascolto di alcuni brani cantati.

I luoghi nei quali è avvenuto InCanto sono tutti caratterizzati da una significativa presenza francescana e spaziano tra Umbria, Toscana e Marche. Oltre Assisi, si sono svolti a Valfabbrica, Cannara, Sansepolcro, Trevi, Rivotorto, Nocera Umbra, Monteluco, San Severino Marche e altre località.

I cori coinvolti nelle varie edizioni sono davvero numerosi, una trentina, rappresentati quest’anno dall’unico coro dellaCappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi che, diretta da Padre Giuseppe Magrino, offrirà agli astanti questa domenica alle ore 18.00 un breve concerto dal sagrato della Basilica di San Francesco, trasmesso anche in diretta Facebook dalla pagina “incantosulleviedifrancesco”.

Collaborano con l’iniziativa la FENIARCO, Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali, l’ARCUM, Associazione Regionale Cori dell’Umbria, la Pro Loco di Assisi e la rivista Il Sentiero Francescano.