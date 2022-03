Chiama o scrivi in redazione

Manuel Agnelli, in Umbria, sarà al Lyrick Theatre di Assisi, egida Riverock Festival

Dopo gli Psicologi, gli organizzatori del Riverock Festival, in scena ad Assisi dal 24 giugno al 30 luglio, annunciano un altro

appuntamento in cartellone per quest’estate: il 23 luglio sul palco della Lyrick Summer Arena arriva la tappa umbra del Tour 2022 di Manuel Agnelli.

Il giro di live vedrà l’artista esibirsi dal vivo in molte città italiane e in scaletta, oltre ai nuovi brani, non mancheranno le canzoni più famose degli Afterhours.

Rolling Stone è media partner del Tour 2022 di Manuel Agnelli.

Prevendite aperte su circuiti TicketItalia e TicketOne

aperte su circuiti TicketItalia e TicketOne Hashtag ufficiale #riverock2022

Il Riverock Festival è promosso da Associazione Culturale Riverock con il patrocinio e il sostegno del Comune della Città di Assisi.

Ufficio stampa associazione Riverock Francesca Cecchini 328 2334319