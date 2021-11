Marco Masini, successo Teatro Lyrick,

Un Teatro Lyrick gremito ha accolto ieri sera (27 novembre) la tappa del “30anniversary” tour di Marco Masini, arrivato ad Assisi per il secondo appuntamento in cartellone per la stagione Tourné 2021/2022, promossa da AUCMA e MEA Concerti. Il cantautore ha condotto il pubblico in un viaggio tra le note dei suoi maggiori successi, accompagnato da Massimiliano Agati (batteria, percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica e acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, basso, direzione musicale), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte). Un salire di emozioni che si è concluso con una lunga standing ovation.

Il prossimo appuntamento targato Tourné vedrà protagonisti del Teatro Gian Carlo Menotti di Spoleto Massimo Lopez e Tullio Solenghi con Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show il 17 dicembre. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Spoleto.

In scena – I due artisti tornano insieme sul palco dopo più di quindici anni come due vecchi amici che si ritrovano, in uno show di cui sono interpreti ed autori, coadiuvati dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio, che esegue dal vivo la partitura musicale: uno spettacolo che dopo due stagioni trionfali in cui si sono superate le 200 repliche, si avvia alla terza con sempre rinnovata passione. Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

La stagione Tourné 2021/2022 si realizza in collaborazione con Regione Umbria, Sviluppumbria, Comune di Perugia, Comune di Assisi, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Panicale, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Trevi. Partners tecnici Fattoria Creativa, Erreti Musica.