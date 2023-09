Miriam Fornari lancia “Cielo”, singolo che esplora immensità della natura

Miriam Fornari lancia – Miriam Fornari, talentuosa artista originaria di Assisi, annuncia il suo nuovo singolo intitolato “Cielo”, in uscita l’8 settembre 2023 sotto l’etichetta Onyx Dischi. Questa canzone rappresenta un affascinante dialogo tra l’artista e la grandezza della natura, caratterizzato da un arrangiamento elegante ed inaspettato per archi.

“Cielo” invita l’ascoltatore a sollevare lo sguardo e a meravigliarsi di fronte alla complessità del mondo naturale che ci circonda. Spesso, prendiamo la bellezza della natura come scontata e ci allontaniamo da essa, ma questa canzone è una dedica al cielo sia come elemento fisico che spirituale. Il cielo rappresenta la libertà personale, la serenità e la connessione con il mondo. L’arrangiamento per archi è stato curato direttamente da Miriam, e questa scelta è nata come un esperimento per dare una nuova vita alla canzone. Il quintetto d’archi, composto da due violini, una viola, un violoncello e un contrabbasso, si muove con grazia e leggerezza, dando spazio al silenzio in alcune parti, ma esplorando armonie inaspettate quando necessario. Inoltre, Miriam ha aggiunto brevi interventi di sintetizzatore per dare ulteriori sfumature alla traccia.

Questa canzone è atipica anche perché rappresenta la prima volta in cui l’autrice scrive e canta in italiano. “Cielo” segna una conclusione speciale per il suo album d’esordio intitolato “MORA”. Questo album esplora il rapporto tra vita reale e vita onirica, sottolineando quanto le esperienze vissute nei sogni siano altrettanto significative di quelle vissute nella realtà. Dopo il lancio dei singoli “Samsara” e “Off”, l’album completo sarà disponibile a partire dal 13 ottobre 2023 tramite l’etichetta indipendente lucana Onyx Dischi, distribuito da Believe Italia. Onyx Dischi è noto per il suo impegno nell’ambito musicale e ha collaborato con artisti del calibro di Paolo Fresu, Steve Lacy e Bill Frisell.

L’artwork iconico per “Cielo” è stato creato da Agnese Zingaretti e ritrae la sottile linea che separa le colline umbre dalle nuvole quasi acquarellate. Questo contrasto sottolinea la dicotomia tra la solidità della materia e la fugacità dei pensieri e dei desideri. Inoltre, Agnese ha diretto il cortometraggio musicale intitolato “Quando tutto sembra vuoto”, che sarà rilasciato il 24 ottobre e presenta tre sessioni live in cui Miriam e la sua band eseguono brani tratti da “MORA”, tra cui “Off”, “Cielo” e una terza traccia ancora inedita.

Punti Chiave: