Rush finale per l’edizione 2023 del Riverock Festival alla Rocca Maggiore di Assisi

Ultime due giornate per Riverock Festival alla Rocca Maggiore di Assisi. La kermesse, promossa dall’associazione Riverock con il patrocinio e il sostegno della Città di Assisi, il sostegno della Fondazione Perugia e il patrocinio della Camera di Commercio dell’Umbria, si aprirà stasera (22 luglio) alla luce del crepuscolo con Ciliari, il cantautore pugliese di “Maledetto amore”, e Anna Carol che presenterà il suo primo progetto “Cinetica”. Doppio appuntamento sul main stage dove a esibirsi saranno Maria Antonietta e Dente.

“La tigre assenza” è il titolo del nuovo disco di Maria Antonietta che, con questo album, abbraccia i suoi fantasmi e torna sul palco dopo oltre cinque anni di assenza: dopo la fortunata anteprima primaverile nei più importanti club della penisola, torna sul palco dei principali festival estivi con uno show potente ed energico, essenzialmente rock and roll.

Dente, dopo il fortunato ritorno dal vivo con il tour nei club che ha accompagnato il lancio del suo nuovo album “Hotel Souvenir”, torna in tour in full band nei più importanti festival italiani. Il nuovo spettacolo ripercorre in maniera completa la sua carriera tra brani diventati classici e nuovi brani dell’ultimo album. Il tutto accompagnato da uno spettacolo audio e luci completamente rinnovato. Aftershow Roccover a cura di Rollover staff.

Ingresso libero su prenotazione

Domenica 23 luglio si inizia invece alle 9.30 con “Levanteyogaflow” di Martina Verbeni, sezione di yoga per aumentare il senso di benessere e quiete interiore. L’ingresso è libero e ogni partecipante potrà poi usufruire di uno sconto per il “Teenage dream” della sera, comprensivo di un drink omaggio. Informazioni e prenotazioni: 333 7684708 (o WhatsApp al numero 392 6359540).

Main stage serale a partire dalle 19 tutto per Teenage Dream. In scena, in esclusiva per l’Umbria, uno degli show ispirati agli anni 2000 più in voga del momento che sta conquistando i cuori di migliaia di persone, registrando sold out in tutti i più importanti live club della penisola.

Biglietti in prevendita su TicketSms

All’interno dell’area festival saranno presenti delle aree food & drink e relax. Servizio navetta gratuito per raggiungere la location: il 22 luglio dalle 19 alle 2 e il 23 luglio dalle 19 all’una. Fermate: parcheggio teatro Lyrick – stazione di Santa Maria degli Angeli – piazza Matteotti.

Per i concerti ad ingresso gratuito, per agevolare la gestione degli afflussi all’area festival, sarà necessario prenotare il proprio biglietto su www.riverock.it.

Hashtag ufficiale #riverock2023