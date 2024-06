Ritorno dei Concerti dell’Anima: viaggio musicale dall’alba al tramonto

Ritorno dei concerti – I Concerti dell’Anima, un evento musicale di grande prestigio, stanno per fare il loro ritorno ad Assisi. Questa iniziativa è organizzata dalla Fondazione Internazionale Assisi, con il sostegno dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con Assisi Suono Sacro. Quest’anno, il programma prevede due concerti, uno all’alba e uno al tramonto, che si terranno rispettivamente il 21 e il 23 giugno.

Il Concerto all’alba, ormai un appuntamento tradizionale, avrà luogo alle 6 del mattino del 21 giugno sul Sagrato della Basilica di San Francesco. Il Concerto al tramonto si svolgerà invece alle 19:00 del 23 giugno davanti alla Chiesa di San Damiano. Entrambi gli eventi vedranno come protagonisti i musicisti dell’Orchestra Suonosfera, un ensemble di professionisti umbri e internazionali che, sotto l’egida della Fondazione Internazionale Assisi e di Assisi Suono Sacro, è diventato un punto di riferimento per la musica ad Assisi e nei dintorni.

Il programma dei concerti include grandi classici della musica, scelti per accompagnare il pubblico in un viaggio spirituale che segue il sorgere e il calare del sole. Il 21 giugno, il Quartetto dell’Orchestra Suonosfera eseguirà brani che vanno da Vivaldi a Riz Ortolani, tra cui la Sinfonia in Sol Maggiore RV146 di Antonio Vivaldi e le Cinque fughe dal Clavicembalo ben temperato KV405 di Johann Sebastian Bach, rilette da Mozart. Il programma include anche l’Ouverture dal Barbiere di Siviglia e il delicato I Minuetto di Giacomo Puccini, per concludere con Dolce sentire di Riz Ortolani, colonna sonora del film Fratello sole e Sorella Luna di Zeffirelli.

Il Concerto del 23 giugno sarà eseguito dal Quintetto dell’Orchestra Suonosfera, con l’aggiunta del clavicembalo. Il programma prevede l’Ouverture – suite in sol maggiore, TWV55, G2 La bizarre di Georg Friederich Telemann, il Concerto per violino, archi, e basso continuo La Stravaganza di Antonio Vivaldi, il Concerto per violino in Mi maggiore (BWV1042) di Bach, due brani di Astor Piazzolla, l’Ave Maria e l’Oblivion, e la Siciliana di Ottorino Respighi.

L’Orchestra Suonosfera, nata sotto l’egida di Assisi Suono Sacro e della Fondazione Internazionale Assisi, è un’orchestra d’archi composta da 11 elementi, con possibili aggiunte, costituita da musicisti professionisti umbri e internazionali già vincitori di concorsi e premi nazionali ed internazionali. L’orchestra si pone come obiettivo quello di essere un riferimento musicale in Umbria e un polo territoriale con sede centrale ad Assisi.

La sua musica e repertorio spaziano dalla classica agli evergreen alla contemporanea, all’incontro con altri generi musicali nell’ottica di una musica totale ispirata agli ideali di Pace e Spiritualità. In programma per il prossimo futuro le iniziative all’interno del Festival e delle Masterclass estive Assisi Suono Sacro, la partecipazione a Festival e Rassegne in Umbria e in tutta Italia. Aperti anche contatti con interessanti realtà internazionali musicali con l’obiettivo di trasformare questa energica realtà in una vera e propria portavoce di Assisi e Messaggera di Pace nel mondo attraverso la musica. Dal duo al trio alle varie declinazioni cameristiche fino all’orchestra nelle sue varie composizioni: un progetto musicale fatto di passione e dedizione alla musica.