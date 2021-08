Chiama o scrivi in redazione

“Siamo ancora noi” spettacolo organizzato da Punto Rosa a Santa Maria degli Angeli

Spettacolo, eri sera, “Siamo ancora noi”, organizzato dall’associazione Punto Rosa con la collaborazione di tante realtà locali (il Comune di Assisi, i Frati Minori della Basilica di Santa Maria degli Angeli, l’associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate , i Priori Serventi 2022, l’Ente Palio del Cupolone e la Pro loco di Santa Maria degli Angeli) e della Compagnia Innuendo, per la regia di Lorenzo Dionigi, presentazione di Lucia Dionigi e service di Francesco Calderini.

«Con questo spettacolo – dice Stefania Proietti, il sindaco di Assisi -, dopo quello del 2019, le donne del Punto Rosa si sono volute rimettere in gioco, nello splendido scenario della Basilica di Santa Maria degli Angeli, con il loro coraggio e la loro forza che sanno trasmettere messaggi di assoluta speranza. Grazie a tutte le donne del Punto Rosa, un’associazione che è un vanto per la nostra città e non solo! Grazie Silvana! Grazie Farfalle!175