Storie in cielo e in terra in biblioteca il 21 febbraio d Assisi

Da Reggio Emilia un invito all’Italia, all’Europa, al mondo, per riscoprire il valore e la magia del racconto, in un moltiplicarsi di voci che come stelle accenderanno La Notte dei Racconti.

QUANDO? venerdì 21 febbraio ore 21 in biblioteca per Loris Malaguzzi e Giaani Rodari – storie in cielo e in terra

Un filo lega “Birba chi legge – Assisi fa storie” a Reggionarra e al Teatro dell’Orsa, che ha ideato questo straordinario evento, il filo delle storie che amiamo e che ci piace raccontare.

La notte dei racconti, come già è avvenuto negli anni scorsi, sarà una festa da vivere insieme a tutti coloro, grandi e piccini, che vorranno ritrovarsi con noi attorno al focolare delle storie, delle avventure e delle emozioni da leggere, narrare e ascoltare.

La notte dei racconti è organizzata in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Assisi e Sitema Museo.