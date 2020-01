Piccolo Teatro degli Instabili apre il 2020 con laboratori di recitazione

Il Piccolo Teatro degli Instabili apre il 2020 con un nuovo ciclo di Laboratori di Recitazione per adulti, ragazzi e bambini. Tre differenti percorsi per tutte le età che offrono la possibilità di fare Teatro da protagonisti della scena.

Si comincia Lunedì 13 Gennaio alle ore 17:00 con un incontro di presentazione libero e aperto a tutti gli interessati per ricevere ogni informazione e curiosità riguardo il nuovo Laboratorio di Teatro per Ragazzi dai 13 ai 17 anni dal titolo “I Giardini dell’Eden” tenuto da Massimiliano Burini con la collaborazione di Giuseppe Albert Montalto. Luogo mitologico raccontato fin dall’antichità e presente nelle narrazioni religiose di tutto il mondo, il giardino racconta di un momento della vita dove tutto sembra perfetto, intatto, protetto.Un luogo dove l’uomo ha scelto di essere qualcosa di diverso, di scoprire se stesso e i misteri della vita, producendo una metamorfosi, una rivoluzione.

Il Laboratorio suddiviso in 10 incontri (tutti i lunedì dalle 17 alle 19), terminerà a marzo e cercherà di far scoprire i limiti di ogni partecipante attraversando e superando, in un lavoro collettivo, paure e timori, stimolando la creatività, lo spirito di gruppo e la scoperta.Nel viaggio il teatro sarà il mezzo con cui tradurre le scoperte: attraverso la tecnica e il gioco si svilupperanno quelle capacità utili al lavoro: il corpo, l’equilibrio e il disequilibrio, la voce, l’energia, la maschera e la scrittura accompagnati dai grandi autori del teatro e della narrativa.

Massimiliano Burini, dopo il Diploma in Regia presso l’Accademia Nazionale di Cinematografia e delle Arti Sceniche di Bologna, perfeziona la sua formazione d’attore alla Scuola d’Arte Dramamtica di CineCittà di Roma.Il suo percorso di attore e regista, spazia tra diversi generi e metodi che oggi si concentrano nel lavoro con la compagnia Occhisulmondo. Fondamentali per la sua crescita artistica e professionale sono stati gli incontri e le collaborazioni con grandi artisti come Antonio Latella, Danio Manfredini, Massimiliano Civica, Emma Dante, Francis Pardeillhan (Odin Teatret), Matteo Tarasco, Anatolij Vassil’ev.

Giuseppe Albert Montalto, laureato in Conservazioni dei Beni culturali, decide di seguire la sua naturale inclinazione per le arti della scrittura, collaborando con scrittori e antropologhi nella correzione di bozze di libri e testi. La passione per la scrittura lo spinge a studiare il mondo del fumetto e dello storyboard avvicninadosi quindi al cinema e alle sue forme di scrittura. Dal 2018 inizia la collaborazione con Occhisulmondo come Dramaturg di compagnia e scrive con Massimiliano Burini la drammaturigia “Il Nero”.

Martedì 14 e Mercoledì 15 Gennaio alle 20:30 partirà invece in due gruppi, il nuovo Laboratorio di Recitazione per Adulti dal titolo “The Masterpiece” a cura di Samuele Chiovoloni e Caterina Fiocchetti. Le numerose richieste arrivate hanno portato ad ampliare l’offerta formativa, così da permettere a tutti gli interessati di partecipare a un’iniziativa che riscuote da sempre grande successo. Il Laboratorio è suddiviso in 10 incontri della durata di 3 ore (il martedì e il mercoledì sera dalle 20:30 alle 23:30) ed è rivolto a professionisti e principianti dai 18 anni in su. Questo nuovo percorso tecnico-espressivo è un laboratorio multiforme di composizione e realizzazione artistica, avente come oggetti primari esercizi di interpretazione, scrittura e concezione della scena: vita, corpo, letteratura, pensiero, immaginario, poesia…tutto confluisce nell’atto della costruzione di un capolavoro, un’opera irripetibile che è lo specchio più profondo e limpido dell’autore o degli autori.Lo scopo del percorso è tenere allenata la capacità di immaginare e rappresentare in scena, confrontandosi con i compagni di lavoro e con la fatica della creazione.Si lavorerà sulla costruzione della relazione fra gli attori e sui conflitti fra i personaggi, attraverso la tecnica di dialogo, l’associazione di idee, l’elaborazione drammaturgica ed esercizi di osservazione.

Samuele Chiovoloni è un regista e autore con il quale il Piccolo Teatro degli Instabili ha realizzato quest’estate “PPP – VITA ATTRAVERSO” una Trilogia dedicata a Pier Paolo Pasolini per UniversoAssisi. Dal 2009 Chiovoloni inizia un percorso di formazione e studio teatrale con Danio Manfredini, Cesare Ronconi, Fabrizio Arcuri, Alessandro Serra, Massimiliano Civica, Letizia Russo, Michele Santeramo, Silvia Gallerano, Cristian Ceresoli e Yasmina Reza. Lavora dal 2013 come regista e drammaturgo per vari festival e produzioni, dedicandosi parallelamente alla formazione di gruppi indipendenti e progetti di ricerca.

Caterina Fiocchetti nel 2004 si diploma attrice presso il Centro Universitario Teatrale di Perugia e continua la formazione seguendo il lavoro degli attori dell’Odin Teatret di Eugenio Barba. Dal 2009 è attrice, autrice e regista nel collettivo Art N/veau dove matura anche una lunga esperienza di pedagogia teatrale dedicandosi a progetti per bambini, adolescenti e adulti, nelle scuole, in carcere e in centri per i disturbi alimentari. Dopo esperienze di Commedia dell’Arte per il Teatro di Roma e il Teatro dell’Opera di Roma, dal 2015 è nella compagnia di prosa del Teatro Stabile dell’Umbria in allestimenti diretti da Danilo Nigrelli, Antonio Latella, Fernando Rubio e Alessandro Gassmann. Attualmente è in tournée nazionale con lo spettacolo “Il maestro e Margherita” diretto da Andrea Baracco, protagonista Michele Riondino.

Da Mercoledì 15 Gennaio alle 16:30 prosegue infine il Laboratorio di Teatro per Bambini dal titolo “Piccoli Attori crescono” a cura di Giulia Zeetti (ART N/VEAU e Museo del Giocattolo) e con la partecipazione di Ayumi Makita ( scenografa e illustratrice): un percorso di voce, movimento, fiaba, immagine e creazione arrivato ormai alla sua terza edizione. Anche quest’ anno i bambini esploreranno il mondo della scena in modo divertente e originale e alcuni incontri saranno dedicati alla realizzazione di costumi e materiale scenografico per lo spettacolo finale.Il Laboratorio si svolgerà tutti i Mercoledì in due fasce orarie: dalle 16:30 alle 17:30 per i bambini da 6 a 8 anni e dalle 18:00 alle 19:00 per i bambini da 9 a 12 anni.

Giulia Zeetti, attrice e cantante, si diploma nel 2003 al CUT di Perugia e nel 2006 segue la scuola di perfezionamento per attori presso il Centro Teatrale Santacristina diretto da Luca Ronconi. Lavora per importanti produzioni teatrali in Italia e all’estero per registi come Antonio Latella, Alessandro Gassman, Michele Placido e in tanti progetti musicali.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: Fulvia Angeletti – 333 7853003 – info@teatroinstabili.com

PICCOLO TEATRO DEGLI INSTABILI – Via Metastasio 18, Assisi (PG)

Tel. 333 7853003 – 335 8341092 – info@teatroinstabili.com – www.teatroinstabili.com