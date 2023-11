Piccolo Teatro degli Instabili, presentata Stagione Teatrale 2023/24

Il Piccolo Teatro degli Instabili ha celebrato con entusiasmo i suoi primi vent’anni di attività e, in occasione di questo importante traguardo, ha svelato l’attesa programmazione per la Stagione Teatrale 2023/24 dal titolo “Orme da seguire”. Un suggestivo omaggio all’arte teatrale, ispirato da un haiku giapponese, che evoca l’essenza stessa dell’impronta del teatro nella vita di ogni individuo.

Secondo quanto riferito dalla direttrice artistica Fulvia Angeletti, la stagione prossima si prospetta ricca di emozionanti opere che spaziano dalla prosa alla musica, dalle performance ai laboratori interattivi. Questo nuovo capitolo teatrale, che si apre il prossimo novembre, mira a catturare l’essenza e la profondità dell’esperienza teatrale, guidando gli spettatori in un viaggio emotivo e intellettuale senza precedenti.

La stagione si inaugurerà il 19 novembre con la commovente e divertente commedia musicale “…FINO ALLE STELLE” di Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, che promette di trasportare gli spettatori in un’avventura emozionante attraverso le tradizioni italiane.

Calendario degli spettacoli:

19 novembre : “…FINO ALLE STELLE” – di Agnese Fallongo e Tiziano Caputo

: “…FINO ALLE STELLE” – di Agnese Fallongo e Tiziano Caputo 30 novembre : “LA DIFFICILISSIMA STORIA DELLA VITA DI CICCIO SPERANZA” – della Compagnia Les Moustaches

: “LA DIFFICILISSIMA STORIA DELLA VITA DI CICCIO SPERANZA” – della Compagnia Les Moustaches 12 dicembre : “THE HANDMAID’S TALE – IL RACCONTO DELL’ANCELLA” – di Margaret Atwood, interpretato da Viola Graziosi

: “THE HANDMAID’S TALE – IL RACCONTO DELL’ANCELLA” – di Margaret Atwood, interpretato da Viola Graziosi 28 dicembre : “ABC DEL NATALE” – di Teatro Tealaio, con Alessandro Calabrese e Antonio Panice

: “ABC DEL NATALE” – di Teatro Tealaio, con Alessandro Calabrese e Antonio Panice 4 gennaio 2024 : “LA MOGLIE PERFETTA” – di Giulia Trippetta

: “LA MOGLIE PERFETTA” – di Giulia Trippetta 11-14 gennaio 2024 : “MATRIMONIO D’INVERNO – Diario intimo” – del Teatro delle Ariette, con Paola Berselli e Stefano Pasquini

: “MATRIMONIO D’INVERNO – Diario intimo” – del Teatro delle Ariette, con Paola Berselli e Stefano Pasquini 21 gennaio 2024 : “VIAGGIO DI PSICHE” – di Sista Bramini

: “VIAGGIO DI PSICHE” – di Sista Bramini 4 febbraio 2024 : “EMMIPIACEVAVIVERE” – di Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani, con Francesco Federici

: “EMMIPIACEVAVIVERE” – di Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani, con Francesco Federici 15 febbraio 2024 : “PULCINELLA” – con Giorgio Donati, Sandro Paradisi e Mariangela Berazzi

: “PULCINELLA” – con Giorgio Donati, Sandro Paradisi e Mariangela Berazzi 24 febbraio 2024 : “SECONDO PINOCCHIO” – della Compagnia Burambò, con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli

: “SECONDO PINOCCHIO” – della Compagnia Burambò, con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli 9 marzo 2024 : “IL SOGNO DI TARTARUGA” – del Baule Volante

: “IL SOGNO DI TARTARUGA” – del Baule Volante 15 marzo 2024 : “MANI DI SARTA” – di Andrea Di Palma

: “MANI DI SARTA” – di Andrea Di Palma 5 aprile 2024: Concerto del quartetto strumentale AMBOSMUNDOS

Oltre agli spettacoli, il teatro offre una vasta gamma di laboratori di teatro per tutte le età, guidati da professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e la comprensione dell’arte teatrale. Le riduzioni speciali per i partecipanti ai laboratori e gli spettatori Under 30 e Over 65 offrono un incentivo aggiuntivo per avvicinarsi al mondo incantevole del teatro.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Piccolo Teatro degli Instabili ai seguenti recapiti: Tel. 333 7853003 – 075 816623; email: info@teatroinstabili.com; sito web: www.teatroinstabili.com. Non perdete l’opportunità di immergervi in un mondo di emozioni e creatività, insieme al Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi.