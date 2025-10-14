Torna “SAL800”, l’Ottocento rivive ad Assisi con passione

Rione Fornaci presenta la terza edizione dell’evento storico

Torna a grande richiesta “SAL800”, l’appuntamento culturale che celebra il XIX secolo, promosso dall’Associazione Rione Fornaci APS. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, si svolgerà domenica 19 ottobre a partire dalle 15.45 presso il pittoresco Borgo Antichi Orti di Assisi, proponendo un itinerario tra storia, arte e costume dell’Ottocento.

L’evento si distingue per l’approfondimento accurato del periodo storico, con particolare attenzione al contesto locale, e rappresenta un ponte tra le edizioni de J’Angeli 800 e il Palio del Cupolone. L’iniziativa ha come finalità duplice: valorizzare l’intenso lavoro di ricerca e documentazione condotto dal Gruppo Spettacolo del Rione Fornaci, fondamentale per la preparazione di spettacoli e cortei storici, e trasmettere alla comunità la passione che anima l’intero rione durante l’anno.

I partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva, osservando da vicino le scene teatrali che ripercorrono le rappresentazioni messe in scena dal Rione Fornaci nella passata edizione del Palio. La manifestazione offre così non solo intrattenimento, ma anche un’occasione unica per comprendere le dinamiche artistiche e culturali che guidano l’associazione nella valorizzazione del patrimonio storico locale.

L’edizione 2025 di “SAL800” ha confermato la sua rilevanza culturale, ricevendo il sostegno della Città di Assisi, della Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino e il patrocinio dei Comuni di Valtopina, del MUAM – Museo di Arti e Mestieri di Gubbio e del Museo del Ricamo e del Tessile di Valtopina. Novità di questa terza edizione è il riconoscimento internazionale: il patrocinio della Beatrix Potter Society, con sede nel Lake District in Inghilterra, che ha inserito l’evento nel proprio calendario internazionale, elevando il profilo di “SAL800” a livello globale.

L’evento si presenta come un viaggio nel tempo, tra curiosità e tradizioni dell’Ottocento, permettendo al pubblico di scoprire dettagli meno noti della vita quotidiana e delle arti di quel secolo. La manifestazione conferma il Rione Fornaci come realtà dinamica e dedita alla promozione della cultura e della storia locale, un impegno costante che culmina ogni anno con la partecipazione al Palio angelano.

Con “SAL800”, Assisi si conferma capitale di storia e cultura, offrendo un’occasione unica per appassionati, studiosi e cittadini di vivere un’esperienza didattica e teatrale senza precedenti. L’Associazione Rione Fornaci APS, promotrice dell’iniziativa, invita tutti a partecipare e a immergersi nell’affascinante atmosfera dell’Ottocento, tra spettacolo, ricerca storica e tradizione.