Insediato il consiglio direttivo dell’ente Calendimaggio di Assisi

Salutato dal Sindaco Stefania Proietti e dall’Assessore Veronica Cavallucci e dai Priori della Nobilissima Parte de Sopra, Alessandro Lampone, e della Magnifica Parte de Sotto, Simone Menichelli, si è insediato ufficialmente, nella sede di piazza del Comune, il Consiglio direttivo dell’Ente Calendimaggio presieduto dal professor Giorgio Bonamente nominato dal sindaco Magistrato-Presidente.

E’ stato il primo incontro tra i sette membri che compongono il nuovo Consiglio, infatti erano presenti anche i due componenti nominati dal sindaco (Luigi Rossetti e Lanfranco Pecetta), i quattro componenti indicati dalle due Parti (Elisabetta Aisa e Francesco De Giuli per la Nobilissima Parte de Sopra, Massimiliano della Vedova e Fabrizio Leggio per la Magnifica Parte de Sotto).

Le funzioni del Consiglio sono di indirizzo, gestione, controllo, rappresentanza, reperimento delle risorse, tutela del patrimonio e valorizzazione dell’immagine della festa.

Il Sindaco Stefania Proietti nell’augurare ai componenti del Consiglio buon lavoro ha assicurato che “il Comune è sempre dalla parte del Calendimaggio e si adopererà, come ha fatto in passato, per promuovere il più possibile una festa che non ha pari in Umbria, e non solo, per l’altissimo livello culturale e per il coinvolgimento sociale della città”.

Il presidente Bonamente ha ringraziato il sindaco per l’incarico e ha sintetizzato alcuni punti affrontati nella prima riunione, e cioè le sedi delle Parti, la comunicazione della festa attraverso una propria piattaforma, il bilancio.

Insomma la macchina del Calendimaggio è in moto con la nuova governance pensando con grande entusiasmo all’edizione 2020.