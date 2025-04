Torna ad Assisi il Piatto unico dei Ristoranti del Calendimaggio

Dal 1° al 10 maggio, cucina medievale e omaggio artistico

Torna ad Assisi – Ad Assisi, dal 1° al 10 maggio, si rinnova l’iniziativa gastronomica dei Ristoranti del Calendimaggio, frutto della collaborazione tra Ente Calendimaggio, Confcommercio Assisi e Fipe. Dopo il successo della prima edizione nel 2024, il progetto ritorna con una proposta culinaria ispirata alla tradizione medievale locale, affiancata da un omaggio artigianale in edizione limitata.

Saranno dodici i locali aderenti che per dieci giorni offriranno ai clienti un “Piatto unico” fuori menù, basato su ricette ricavate da fonti storiche dell’epoca medievale. Ogni ristorante presenterà una propria versione del piatto, reinterpretando antiche preparazioni secondo la propria identità gastronomica. La proposta intende valorizzare le atmosfere rievocate dalla festa del Calendimaggio, legata alla storia e alle radici culturali della città umbra.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi che precedono e accompagnano il Calendimaggio, storica rievocazione che coinvolge l’intera cittadinanza di Assisi attraverso cortei, musiche e rappresentazioni ispirate alla vita del XIII e XIV secolo. In questo contesto, l’aspetto enogastronomico diventa occasione per unire passato e presente, accogliendo residenti e visitatori in un viaggio tra sapori d’altri tempi.

Ogni cliente che sceglierà di degustare il piatto speciale riceverà in omaggio un piatto in maiolica decorato, personalizzato con il logo dell’Ente Calendimaggio e il nome del ristorante. Si tratta di un oggetto da collezione, realizzato in edizione limitata nello stile dei celebri “Piatti del Buon Ricordo”, diffusi in Italia tra gli anni ’70 e ’80, e oggi reinterpretati in chiave locale per omaggiare l’evento.

Il disegno riprodotto sulla maiolica trae spunto dal primo manifesto ufficiale del Calendimaggio, datato 1954, opera del pittore Franco Meccoli, simbolo delle prime edizioni della festa. Il recupero grafico dell’immagine testimonia la volontà di mantenere vivo il legame con la storia della manifestazione e con l’identità visiva che ne ha accompagnato l’evoluzione.

I ristoranti coinvolti nell’iniziativa sono i seguenti: Ristorante Degli Orti, Hostaria Terra Chiama, Il Baccanale, Ristorante Bar San Francesco, Ristorante Pizzeria I Monaci, Trattoria Da Erminio, Osteria Del Corso, Le Terrazze Di Properzio, Bistrot Nonna Fanny, Ristorante Nonna Nini, Hostaria La Tradizione e Ristorante L’Estasi. Ogni locale presenterà un menu distinto, garantendo un’esperienza diversificata ma unitaria nella proposta tematica.

L’adesione coordinata da parte delle strutture ristorative testimonia l’efficacia della collaborazione tra soggetti istituzionali e operatori del territorio, orientata a promuovere il turismo esperienziale legato alla cultura locale. L’iniziativa è rivolta non solo ai turisti, ma anche ai residenti, invitati a riscoprire l’eredità storica di Assisi attraverso una delle sue forme più accessibili e coinvolgenti: la tavola.

La formula del “Piatto unico” permette di coniugare semplicità e ricercatezza, rispondendo alle esigenze di una ristorazione contemporanea attenta al contesto, ma rispettosa delle radici. Il richiamo alle antiche tradizioni culinarie locali, interpretate con ingredienti e tecniche attuali, offre un’occasione di racconto che si allinea con le finalità promozionali e identitarie del Calendimaggio.

Il valore simbolico del piatto in maiolica, oltre alla sua dimensione estetica, si pone come elemento che completa l’esperienza, trasformandola in ricordo materiale di un momento condiviso. La scelta di una produzione artigianale e in edizione limitata rimanda a un’idea di esclusività, ma anche di cura e rispetto verso il patrimonio artistico e culturale della città.

In un periodo in cui l’offerta turistica richiede esperienze sempre più autentiche e riconoscibili, la sinergia tra tradizione, ristorazione e artigianato artistico rappresenta un modello replicabile per altri contesti. L’iniziativa si inserisce anche nelle strategie di destagionalizzazione del turismo promosse dagli attori economici del territorio, offrendo una proposta di qualità in un periodo intermedio rispetto ai grandi flussi.

Il ritorno dei Ristoranti del Calendimaggio, con il suo intreccio tra gastronomia storica e oggetti d’arte, rappresenta un segno concreto di attenzione alle radici culturali e alla valorizzazione della comunità locale, in grado di attrarre pubblico e di rafforzare l’identità di Assisi come città della memoria e dell’accoglienza.