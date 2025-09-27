Espulso rientra in Italia, arrestato 32enne ad Assisi

Fermato a un posto di controllo, finisce in carcere

Un cittadino albanese di 32 anni, già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Assisi per illecito reingresso, durante un controllo stradale a Santa Maria degli Angeli.

L’episodio si inserisce nel quadro dei servizi di vigilanza intensificati predisposti sul territorio, che hanno portato gli agenti a fermare un’autovettura con tre persone a bordo. Al momento della verifica dei documenti, uno degli occupanti ha esibito un passaporto rilasciato dalle autorità albanesi, sul quale era riportato un timbro d’ingresso in Italia dalla frontiera terrestre croata risalente a circa dieci giorni prima.

Gli approfondimenti immediatamente effettuati dai poliziotti hanno permesso di accertare la reale posizione del 32enne. Dagli archivi è emerso che l’uomo era stato espulso dall’Italia cinque anni fa con divieto assoluto di rientrare nel Paese fino al 2030. La misura era stata adottata a seguito di precedenti penali: l’albanese, infatti, era stato arrestato dalla Squadra Mobile di Perugia nell’ambito di un’inchiesta sullo spaccio di sostanze stupefacenti, insieme ad altri due connazionali.

Dopo quell’operazione, l’uomo era stato scarcerato ma sottoposto al provvedimento di espulsione, mentre la pena residua di detenzione era rimasta sospesa. Nonostante ciò, ha fatto rientro in Italia in violazione della normativa vigente, convinto probabilmente di poter eludere i controlli.

La pattuglia del Commissariato di Assisi, constatata la violazione delle disposizioni previste dal Testo Unico sull’Immigrazione, ha quindi proceduto all’arresto. Dopo le formalità di rito, il pubblico ministero di turno ha disposto la misura della custodia temporanea presso il domicilio di un parente, in attesa dell’udienza di convalida.

Il giorno successivo, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e ordinato il trasferimento del 32enne presso la Casa Circondariale di Capanne, dove dovrà ora scontare la pena detentiva residua, oltre a rispondere del reato di reingresso illegale sul territorio nazionale.