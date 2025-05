Incendio parcheggio Matteotti, la struttura resta chiusa

Il Comune ieri si è subito attivato per assistere le persone

Proseguono le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incendio che, ieri pomeriggio, ha colpito il parcheggio “Matteotti” ad Assisi, fortunatamente senza provocare feriti. In queste ore, si stanno completando la rimozione delle auto in sosta e la ricognizione di quelle aggredite dalle fiamme, presumibilmente partite da una delle vetture parcheggiate all’interno. Sono, inoltre, in corso rilievi tecnici e indagini strumentali per capire se sarà possibile rendere agibile il piano esterno, considerando che l’incendio ha interessato i livelli -2 e -1, per oltre mille metri quadrati di superficie.

Il parcheggio, al momento, resta dunque completamente chiuso. Sul posto, da stamattina presto, Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri e Polizia locale, oltre a rappresentanti dell’Amministrazione comunale, per tutte le verifiche del caso.

Considerando che il parcheggio si trova in prossimità di scuole e che conta numerosi abbonati, fra cui utenti degli istituti scolastici, il Comune di Assisi ha messo gratuitamente a disposizione l’area di sosta in prossimità del Teatro Lyrick, a Santa Maria degli Angeli. Da qui sarà poi possibile usufruire di autobus di linea che, modificando leggermente il normale tragitto, assicureranno il trasporto fino alla zona del parcheggio “Matteotti”. Saba, gestore dello stesso, garantirà il rimborso di eventuali abbonamenti e ha attivato un canale per informazioni utili: informazioni@sabagroup.com.

Il Comune ieri si è subito attivato per assistere le persone, in particolare turisti in vacanza in città, che hanno avuto necessità di supporto o accoglienza, non avendo l’auto a disposizione. Al fine di rintracciare prima possibile i proprietari di tutte le auto parcheggiate al “Matteotti”, ieri sera, sono state anche contattate tutte le strutture ricettive della città, invitandole a informare i propri ospiti. L’Amministrazione comunale ringrazia Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, Polizia locale e quanti, in queste ore, si stanno ancora prodigando per gestire al meglio la situazione.