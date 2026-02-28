La Polizia di Stato arresta un 25enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

L’operazione è scaturita da segnalazioni di residenti

La Polizia di Stato del Commissariato di Assisi ha arrestato a Santa Maria degli Angeli un cittadino albanese di 25 anni (nato nel 2000) per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Le indagini

L’operazione è scaturita da segnalazioni di residenti che avevano notato un uomo albanese aggirarsi abitualmente a bordo di un’auto in diverse zone della frazione, dove sarebbe stato raggiunto da potenziali acquirenti. Gli agenti hanno quindi avviato un’attività investigativa mirata e, nel pomeriggio di giovedì, hanno intercettato e fermato il veicolo segnalato.

Il controllo e l’arresto

Durante l’identificazione, il conducente ha mostrato un evidente stato di agitazione — nervosismo e tremore alle mani — e ha negato di avere con sé sostanze stupefacenti, dichiarando anche difficoltà con la lingua italiana. Gli agenti hanno però notato che l’uomo aveva tentato di disfarsi di alcuni involucri in cellophane, facendoli cadere tra il sedile e lo sportello.

La perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire 9 involucri di cocaina per un peso lordo complessivo di circa 5,96 grammi, oltre a 115 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Provvedimento

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 25enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne in attesa dell’udienza di convalida.