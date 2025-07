Ritrovata in montagna anziana dispersa da ore ad Assisi

Polizia locale e drone termico decisivi nel salvataggio

È stata localizzata e tratta in salvo dopo ore di ricerche una donna di 78 anni che si era allontanata da casa nel tardo pomeriggio di ieri, senza farvi più ritorno. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, intorno alle 11.50, grazie all’intervento congiunto della Polizia locale e all’impiego di un drone con sensore termico dei Vigili del Fuoco. Le ricerche erano iniziate dopo l’allarme lanciato da un familiare, preoccupato per l’assenza della donna. Il coordinamento delle operazioni è stato affidato ai Vigili del Fuoco, che hanno attivato un ampio dispositivo di soccorso in una zona montuosa del territorio assisano.

L’anziana è stata rintracciata in due fasi, avvenute in zone differenti. Una prima segnalazione utile è giunta dal drone termico del Nucleo SAPR dei Vigili del Fuoco, che ha captato un’anomalia nella vegetazione dell’area delle Cascate, nei pressi del Santuario di Tre Fossi. A quel punto una pattuglia della Polizia locale si è recata sul posto per una verifica visiva, confermando la presenza della persona dispersa. La donna è stata quindi raggiunta dai soccorritori e trasferita al personale sanitario del 118, in condizioni di disidratazione ma cosciente.

Contemporaneamente, un altro importante sviluppo si è avuto nell’area di Santa Maria di Lignano. Due agenti della Polizia locale di Assisi, Edoardo Ascione e Filippo Palomba, impegnati nel setacciare a piedi una zona impervia su indicazione del posto di coordinamento avanzato, hanno individuato la donna a terra, provata ma viva, vicino a un casolare in ristrutturazione. La zona, difficilmente accessibile, era stata raggiunta solo dopo un’attenta esplorazione a piedi. Gli agenti l’hanno assistita fino all’arrivo degli altri soccorritori, consentendo così il suo recupero in sicurezza.

Alle operazioni hanno partecipato anche Carabinieri, Polizia di Stato, Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria, volontari della Protezione civile regionale e comunale, unità cinofile, personale specializzato TAS e l’elicottero Drago 58. La pioggia intermittente e la difficoltà del terreno hanno reso più complesse le manovre, prolungando l’impegno delle squadre per tutta la notte.

Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha espresso sollievo per il positivo esito della vicenda, ringraziando tutte le forze impegnate nelle ricerche. In particolare ha rivolto un plauso alla Polizia locale, sottolineando l’importanza del lavoro sinergico tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini. Ha inoltre annunciato che operazioni di questo tipo verranno ricordate in occasione della festa annuale della Polizia locale.