Spari a Santa Maria degli Angeli, denunciato un uomo

Trovate pistole senza tappo rosso durante perquisizione

Un 47enne di origine romena, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Assisi per il reato di procurato allarme dopo un episodio avvenuto a Santa Maria degli Angeli. L’uomo, secondo quanto accertato, avrebbe esploso alcuni colpi in direzione di un’abitazione vicina, provocando la segnalazione al Numero Unico di Emergenza da parte di un residente.

Gli agenti del Commissariato, giunti immediatamente sul posto, hanno rintracciato il soggetto presso la propria abitazione. In evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol, il 47enne ha ammesso i fatti, minimizzandone però la gravità.

La successiva perquisizione, estesa anche all’interno della casa, ha permesso di rinvenire e sequestrare due armi: una pistola scacciacani e una pistola ad aria compressa, entrambe prive del tappo rosso obbligatorio per legge. Le armi sono state consegnate spontaneamente dallo stesso uomo.

Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per procurato allarme. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di accertare l’assenza di ulteriori rischi per i residenti della zona.