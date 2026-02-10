Turista derubato ad Assisi: denunciato un 60enne del posto

Refurtiva recuperata dai Carabinieri e restituita alla vittima

Un episodio di furto ad Assisi è stato rapidamente risolto dai Carabinieri della Compagnia locale, impegnati in un’intensa attività di prevenzione in occasione delle celebrazioni per l’Ottocentenario di San Francesco. I militari hanno individuato e denunciato un 60enne italiano, residente in città e già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, ritenuto responsabile del furto aggravato ai danni di un turista proveniente dal Nord Italia.

Forzata l’auto del turista e rubato un computer

Il fatto è avvenuto mentre il visitatore, un uomo di 48 anni, si trovava in città per motivi turistici. Il 60enne avrebbe forzato la sua autovettura, riuscendo ad asportare un computer portatile completo di accessori. Un colpo rapido, messo a segno approfittando di un momento di distrazione della vittima.

Le immagini di videosorveglianza incastrano il responsabile

La risposta dei Carabinieri è stata immediata. Attraverso l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica del furto e a identificare l’autore. Una volta individuato, il 60enne è stato rintracciato presso la propria abitazione.

Perquisizione e recupero della refurtiva

Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato il computer rubato, ancora integro e in buone condizioni. La refurtiva è stata subito sequestrata e poi restituita al legittimo proprietario, che ha potuto così recuperare il materiale sottratto.

Denuncia alla Procura di Perugia

Sulla base degli elementi raccolti, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per furto aggravato. L’episodio conferma l’efficacia dei servizi di controllo del territorio intensificati in questi giorni, mirati a garantire sicurezza e tutela dei visitatori in un periodo di grande affluenza.