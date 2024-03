Ad Assisi apre un official flag store di Eurochocolate

Dopo il successo dei punti vendita registrato a Perugia, ecco che tocca ad Assisi ospitare il primo Eurochocolate Store al di fuori delle mura del capoluogo regionale dove quest’anno, come recentemente annunciato, il celebre Festival tornerà protagonista per festeggiare i primi 30 anni di vita.

“Siamo molto felici – dichiara Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate – di poter essere attivi con il nostro format commerciale in una città che naturalmente non ha alcun bisogno di presentazione. Lo facciamo in compagnia di importanti partner locali che hanno messo a disposizione una location significativa capace di dare una grande visibilità al nostro marchio”.

L’Eurochocolate Store ha aperto ufficialmente oggi in Corso Mazzini 33/A ma, fin dai giorni scorsi, le sue vetrine sono state oggetto di golosa ammirazione. Vetrine in cui sono protagonisti assoluti i due bimbi di Eurochocolate, ma anche Pinocchio che fa bella mostra di sé comunicando una clamorosa bugia: “A me non piace il cioccolato”. Al celebre burattino di legno di Collodi è dedicato un apposito spazio che ricorda l’ambiente di una falegnameria.

All’interno del negozio, l’offerta completa dei prodotti “funny chocolate” firmati Costruttori di Dolcezze e un assortimento dell’intera gamma di Baci Perugina.

“Pensavamo da tempo – dichiara Simone Fittuccia, AD di New Life Srl – di dedicare i nostri spazi a un format commerciale originale che portasse un valore aggiunto all’offerta già presente in città e l’idea di lavorare con il mondo del cioccolato, attraverso un brand conosciuto in tutta Italia e anche all’estero, ci ha convinto a dare il via a questa nuova avventura imprenditoriale”.

Ad appagare la gola di cittadini e naturalmente dei tanti turisti che ogni anno affollano Assisi, una gamma vastissima di prodotti: dall’iconica Cazzuola con tavoletta di cioccolato triangolare disegnata da Giulio Iacchetti alla Pasta al Cacao, dalla Birra Artigianale al cacao ai Liquori al Cioccolato della linea Mustachoc, dalla Chocopirina creata dal Matteo Ragni al Grattaciock, dalle Carte da Choco ai Saltimbocca alla Perugina, dai Chocokomandamenti alla linea di tavolette Astrogologia…

“Anche ad Assisi – aggiunge Manuela Onida, Responsabile di Costruttori di Dolcezze – saremo presenti con il progetto di cioccolato personalizzato NomeMade e PhotoChoc che permetterà a tutti i clienti di poter personalizzare con immagini e foto gli incarti delle loro tavolette. Non mancherà la linea Equochocolate che valorizza le produzioni di cioccolato nei paesi di origine”.

Nel corso dell’inaugurazione, alla quale ha preso parte anche il Sindaco di Assisi Stefania Proietti, è stata presentata in anteprima assoluta la prima tavoletta di cioccolata fondente al 60% con Nocciole Tonde Francescane pralinate dolci, prodotte dalla Fondazione Istruzione Agraria e lavorate presso il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità dell’Istituto di Istruzione Superiore Cassata – Gattapone di Gubbio. La tavoletta farà presto parte di una collezione ben articolata di prodotti a base cioccolato che intende valorizzare la produzione della Nocciola Tonda Francescana brevettata dall’Università degli Studi di Perugia per la quale negli ultimi anni sono stati intrapresi in Umbria importanti investimenti.