Camminate nella Biodiversità: Esplorazione della Natura Italiana con Esperti Guida

Il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita tutti gli amanti della natura e della biodiversità a partecipare alle Camminate nella Biodiversità, un’opportunità imperdibile per scoprire e apprezzare il patrimonio di biodiversità del nostro Paese. L’evento si svolgerà il 18 e 19 maggio, nonché il 25 e 26 maggio 2024, coinvolgendo numerosi Beni della Fondazione distribuiti in tutta Italia.

Calendario delle Camminate:

18 e 19 maggio 2024

Bosco di San Francesco, Assisi (PG)

Il fantastico mondo delle api – Visita guidata con Erica Bernasconi, Agronoma ed Educatrice Ambientale

Partenza alle ore 11:00 dal Complesso Benedettino di Santa Croce

Esperienza interattiva per scoprire il ruolo cruciale degli impollinatori, in particolare delle api, nell’ecosistema e per la biodiversità. Attraverso soste lungo il percorso, i partecipanti potranno conoscere da vicino il mondo delle api, toccare e assaggiare i prodotti dell’alveare, e approfondire la loro importanza.

25 e 26 maggio 2024

(Da confermare)

Le Camminate nella Biodiversità offriranno l’opportunità di esplorare paesaggi mozzafiato e scoprire specie vegetali e animali uniche, guidati da esperti quali biologi, agronomi, botanici e apicoltori. Oltre a godere della bellezza della natura, i partecipanti avranno la possibilità di comprendere il valore della biodiversità e la sua interconnessione con la storia e la cultura umana.

L’iniziativa fa parte della campagna #FAIbiodiversità, promossa per sensibilizzare sull’importanza della protezione e del ripristino della natura. In un’epoca in cui il cambiamento climatico e l’urbanizzazione minacciano la biodiversità, è fondamentale agire per preservare gli ecosistemi e garantire un futuro sostenibile per le generazioni future.

Per maggiori informazioni sulle visite speciali e sulle altre iniziative previste nella campagna, è possibile visitare il sito web www.faibiodiversita.it. Partecipa alle Camminate nella Biodiversità e scopri la bellezza e l’importanza della natura italiana!