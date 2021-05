Sanpietrini a Santa Maria degli Angeli, nuove regole per la circolazione

In considerazione della conclusione della fase 2 dei lavori per la sostituzione dei “sanpietrini” in via Patrono d’Italia e dell’avvio della terza fase nel tratto compreso tra via Protomartiri Francescani e la traversa di via De Gasperi che riguarda non solo il manto stradale ma anche i servizi sottostanti (fogne, acquedotto), è stato disposto un cambio della circolazione fino al 28 luglio prossimo.

In via Patrono d’Italia è stato deciso il divieto di circolazione dalla intersezione con via Los Angeles all’interesezione con via Protomartiri; è consentita la circolazione a senso unico in uscita da Piazza Caduti di Nassirya direzione via Los Angeles; infine è stata prevista la direzione obbligatoria in via Carducci per gli autocarri e gli autobus provenienti da nord direzione Santa Maria centro.

In via Suor Maria Giuseppa Micarelli, nel tratto compreso tra l’inserzione con via Patrono e l’intersezione con la strada del parcheggio dietro al Palazzetto Mediceo, sono stati decisi il divieto di sosta 0/24, il divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli dei turisti diretti agli alberghi, di quelli che trasportano merci e dei taxi, divieto di circolazione per autobus e autocarri.

Limitatamente alle giornate del lunedì, istituiti il doppio senso di circolazione dalle 7 alle 14 nel tratto tra l’intersezione con via della Repubblica e l’ingresso del parcheggio dietro il Palazzetto Mediceo e il divieto di sosta 0/24 zona rimozione dalle 7 alle 14 dalla intersezione con Via della Repubblica.

In piazza Caduti di Nassiriya sono stati previsti il divieto di accesso da Via Patrono D’Italia e il senso unico in uscita direzione via Los Angeles. In via De Gasperi è stato disposto il doppio senso di circolazione dalla intersezione con la strada di uscita da piazza Caduti di Nassiriya a piazza Martin Luter King.