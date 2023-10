Arnaldo Manini è Cavaliere del lavoro omaggio all’imprenditoria locale

Arnaldo Manini – Questa mattina, presso il Palazzo del Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro ad Arnaldo Manini, noto imprenditore angelano. Presenti all’importante evento erano anche illustri personalità istituzionali, tra cui il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella, e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Russo, insieme ad altri rappresentanti del mondo dell’imprenditoria e del governo.

Il riconoscimento è stato assegnato a Manini per la sua guida come presidente e amministratore delegato di Manini Prefabbricati, un’azienda nata come piccola impresa per la produzione di travetti in cemento e ora specializzata nella realizzazione di strutture prefabbricate e sistemi avanzati di rilevamento di anomalie statiche e dinamiche negli edifici prefabbricati. La sua azienda, che impiega 300 dipendenti e detiene ben 12 brevetti, registra una crescita annua superiore al 14% e opera attraverso quattro stabilimenti in tutta Italia.

Il sindaco Stefania Proietti ha espresso la sua immensa gioia per il riconoscimento conferito a Manini, sottolineando come egli abbia radicato la sua impresa nel territorio di Assisi per oltre 60 anni, diventando un punto di riferimento nell’industria non solo in Italia, ma anche all’estero. L’impegno di Manini per l’innovazione e il rispetto delle regole, insieme alla sua attenzione per l’ambiente e la sicurezza sul lavoro, lo ha reso un imprenditore illuminato e rispettato.

Il suo sostegno a varie attività culturali, sociali e sportive nel territorio è stato riconosciuto con gratitudine dalla comunità locale. Il sindaco ha concluso affermando che questo prestigioso riconoscimento testimonia le straordinarie capacità imprenditoriali di Manini, di cui l’intera città è profondamente orgogliosa.