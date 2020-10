Chiama o scrivi in redazione

Manini Prefabbricati: la sfida green è lanciata, conferenza stampa 2 ottobre

Manini Prefabbricati ha il piacere di invitare giornalisti, istituzioni, e studiosi, cui si uniranno anche i principali stakeholder dell’azienda per assistere alla presentazione del suo bilancio di sostenibilità. L’iniziativa è in programma domani, venerdì 2 ottobre, alle ore 10, presso l’Hotel Il Cenacolo a Santa Maria degli Angeli.

Un evento a margine del quale il CEO Manuel Boccolini e la Marcom Manager Anna Rita Rustici presenteranno le importanti innovazioni tecnologiche e strategiche che l’azienda sta attuando nell’ottica di una progressiva evoluzione della prefabbricazione.

Il professor Franco Cotana darà, infine, un prezioso contributo esponendo i propri studi su ricerca e sostenibilità applicata al settore ingegneristico.

Prenderanno parte alla conferenza stampa anche rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali: il Dott. Michele Fioroni, Assessore Regionale allo Sviluppo Economico della Regione Umbria; la Sen. Emma Pavanelli, Componente della Commissione Ambiente del Senato; l’Ing. Stefania Proietti, Sindaco di Assisi.

Manini Prefabbricati SpA

Manini Prefabbricati SpA nasce ad Assisi nel 1962, per volontà del fondatore Arnaldo Manini, ed è leader italiano nel campo della prefabbricazione industriale.

L’azienda umbra deve il suo successo a un mix tra una gestione finanziaria lungimirante e una visione estremamente innovativa in termini di ricerca e sviluppo. Combinando l’utilizzo di tecnologie e materiali all’avanguardia con processi ottimizzati e funzionali, Manini Prefabbricati SpA è in grado di rispondere alle richieste sempre più elevate da parte del mercato, sia in termini di sostenibilità ambientale che di sicurezza.

Oggi l’azienda conta su 4 sedi produttive proprietarie (Bastia Umbra, Roma, Lodi e Perugia).

Tra le attività più innovative proposte da Manini Prefabbricati SpA, vanno evidenziate: