Manini Prefabbricati trionfa ai Le Fonti Awards in nome della sostenibilità

Un ritorno prestigioso e una conclusione da incorniciare per Manini Prefabbricati che, nelle prestigiose sale dello storico Hotel Principe di Savoia di Milano, il 6 ottobre ha ricevuto per la seconda volta il premio Le Fonti Italy riservato alla categoria Edilizia e Immobiliare con la seguente motivazione: “Partner affidabile, in grado di conciliare l’offerta di prodotti innovativi e tecnologici con il rispetto per l’ambiente e le politiche ESG. Per l’innovativo approccio alla forestazione urbana grazie all’impiego del biocemento, materiale che permette di limitare le emissioni di CO2 e aumentare il valore dell’immobile.”

Fonte Manini Prefabbricati SpA

La giuria

La giuria, composta da manager ed esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale, ha espresso il suo voto favorevole sia come Giuria nella selezione dei finalisti, che nel successivo supporto alla selezione dei vincitori, cogliendo appieno i valori aziendali e le notevoli potenzialità industriali che caratterizzano in maniera evidente Manini Prefabbricati.

Il premio

Manini Prefabbricati è arrivata alla serata conclusiva dopo aver passato la prima selezione ed essere entrata a far parte dei finalisti selezionati per la categoria di riferimento. Il premio “Eccellenza dell’anno per la Sostenibilità delle Strutture Prefabbricate” è stato ritirato sul palco dalla delegazione Manini Prefabbricati presente alla serata di gala, guidata dall’AD Manuel Boccolini, accompagnato da Anna Rita Rustici, Marcom Manager, da Salvatore Romano, Division Manager Manini Service e Marco Mancini, Area Manager.

Le parole dell’In. Manuel Boccolini

“Ottenere un grande risultato è difficile. Ripetersi lo è ancora di più.” – ha spiegato l’Ing. Manuel Boccolini, AD Manini Prefabbricati – “Siamo fieri di avere ricevuto questo ennesimo riscontro nei confronti di un percorso di crescita sostenibile che Manini Prefabbricati ha intrapreso ormai da alcuni anni. In tanti ci hanno guardato con stupore e scetticismo quando abbiamo iniziato a coinvolgere partner e clienti, a spiegare cosa avremmo dovuto fare, quanto duro ma affascinante fosse il lavoro che ci attendeva. Ancora una volta stiamo tracciando un percorso per il nostro settore e stiamo mostrando con i fatti che un’industria pesante sostenibile non è utopia. Ci riusciremo, da protagonisti.”