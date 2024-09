Nasce l’Accademia Manini per la sicurezza sismica in Italia

Il 20 settembre 2024, presso la Sala Conferenze della sede Manini Prefabbricati, si è tenuto il primo seminario dell’Accademia Manini dell’Ingegneria Sismica, un’istituzione di nuova costituzione che ha come obiettivo la diffusione della cultura della sicurezza sismica e la promozione di nuove pratiche costruttive. Questo progetto, voluto da Manini Prefabbricati, rappresenta un passo importante per l’azienda, che mira a consolidare e condividere le competenze maturate nel settore.

Il seminario inaugurale, intitolato “Riqualificazione sismica per la sicurezza degli ambienti di lavoro”, ha visto la partecipazione di esperti di spicco del mondo accademico e industriale. Tra i relatori principali, l’ingegner Marco Savoia dell’Università di Bologna e l’ingegner Paolo Riva dell’Università di Bergamo, che hanno offerto un’analisi dettagliata sullo stato delle strutture prefabbricate e sulle nuove metodologie per aumentarne la sicurezza. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra tecnici, ingegneri e operatori del settore, ponendo l’accento sull’importanza di aggiornare le pratiche progettuali per adattarle alle nuove esigenze del territorio italiano, da sempre esposto a rischi sismici significativi.

La nascita dell’Accademia Manini è frutto di decenni di esperienza maturata da Manini Prefabbricati, azienda leader nella prefabbricazione industriale. La divisione Manini Service, specializzata nella riqualificazione delle strutture, ha sviluppato tecnologie innovative e soluzioni brevettate che permettono la ristrutturazione degli edifici prefabbricati esistenti, aumentando la loro resistenza ai terremoti. Questo approccio non solo garantisce la funzionalità delle strutture, ma ne eleva sensibilmente il livello di sicurezza, rispondendo alle crescenti necessità del territorio italiano, fragile dal punto di vista sismico.

La missione dell’Accademia è chiara: costruire una nuova cultura della sicurezza sismica nel Paese. L’istituzione sarà un polo formativo di riferimento, aperto a studenti, tecnici, accademici e professionisti del settore, che potranno acquisire le competenze più avanzate in ambito antisismico. L’obiettivo è favorire la condivisione delle migliori pratiche e delle ultime innovazioni nel campo, garantendo una formazione continua e un aggiornamento costante delle conoscenze. La scelta di fondare l’Accademia proprio ad Assisi, una città più volte colpita da eventi sismici nel corso della sua storia, è altamente simbolica. Questo territorio, nonostante le difficoltà, ha sempre dimostrato grande capacità di rinascita e determinazione, caratteristiche che l’Accademia vuole trasmettere ai futuri professionisti.

Durante il primo seminario, il tema centrale è stato la sicurezza nei luoghi di lavoro. Oltre agli interventi degli ingegneri Savoia e Riva, è intervenuto anche il sindaco di Assisi, l’ingegner Stefania Proietti, e l’ingegner Salvatore Romano, responsabile della divisione Manini Service, che ha illustrato l’importanza di riqualificare gli edifici industriali obsoleti per aumentarne la resistenza agli eventi sismici. Inoltre, sono state presentate alcune esperienze pratiche da parte di due rinomati studi di ingegneria, lo Studio SPS di Milano e lo Studio GPA Partners di Firenze, che hanno condiviso i risultati ottenuti in diversi interventi di riqualificazione sismica.

L’Accademia Manini ha già programmato un calendario annuale di seminari e corsi di formazione, accessibili a tutti gli operatori del settore, che affronteranno tematiche chiave per l’ingegneria sismica e la sicurezza delle strutture prefabbricate. Questo percorso formativo è pensato per coinvolgere la comunità tecnica, ma con ricadute positive anche per la società civile, in quanto la sicurezza degli edifici rappresenta un interesse collettivo. Gli incontri saranno disponibili sul sito ufficiale dell’azienda e mirano a diffondere le conoscenze tecniche più avanzate per garantire la massima sicurezza nelle costruzioni industriali.

Manini Prefabbricati, fondata nel 1962 ad Assisi da Arnaldo Manini, si è affermata come leader nel settore della prefabbricazione industriale, grazie a una visione innovativa e all’uso di tecnologie all’avanguardia. L’azienda vanta quattro sedi produttive, situate a Bastia Umbra, Roma, Lodi e Perugia, e si distingue per il suo impegno nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza. Tra le sue innovazioni principali, si evidenziano la progettazione antisismica, l’uso del Biocemento e i sistemi di monitoraggio e diagnostica in tempo reale per gli edifici esistenti.

Con l’istituzione dell’Accademia Manini dell’Ingegneria Sismica, l’azienda conferma il suo ruolo di pioniere nel settore, mirando a promuovere una nuova visione progettuale e costruttiva in Italia, con particolare attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità.